EcoFlow Delta Pro Ultra: Powerstation für 4.999 Euro

Glücklicherweise sind richtige Stromausfälle bei uns in Deutschland ja eher selten, vor allem in der Stadt. In den USA sieht es da schon anders aus, genau aus diesem Grund gibt es dort auch Produkte wie die EcoFlow Delta Pro Ultra. Im Juli wird das Kraftpaket auch in Deutschland erhältlich sein, Vorbestellungen sind schon jetzt möglich.

Die EcoFlow Delta Pro Ultra kommt nach Deutschland. Das Basis-Paket bestehend aus dem Wechselrichter und einer 6 Kilowattstunden fassenden Batterie kostet mal eben schlanke 4.999 Euro (zum Shop). Für 6.998 Euro bekommt ihr das Bundle mit zwei Batterien und einer Kapazität von 12 Kilowattstunden. Bis zu fünf Akkus können mit einem Wechselrichter verbunden werden.

Damit die Energie auch wieder irgendwie aus der Powerstation heraus bekommt, stehen zahlreiche Steckdosen und Anschlüsse bereit: Sechs Steckdosen und vier USB-Ports. Diese liefern bis zu 7.200 Watt Leistung, so dass selbst absolut leistungshungrige Geräte direkt versorgt werden können.

Das ist aber längst nicht alles. Für die EcoFlow Delta Pro Ultra ist ein manueller Umschalter vorgesehen, mit dem man die Stromversorgung im Haus über die Powerstation sicherstellen kann. Dafür ist natürlich eine professionelle Installation notwendig. Die Umschaltzeit gibt EcoFlow mit 20 Millisekunden an, das sind 0,02 Sekunden. Außerdem ist ein lüfterloser und damit lautloser Betrieb bis zu einer Ausgangsleistung von 2.000 Watt möglich.

Die EcoFlow Delta Pro Ultra wiegt über 80 Kilogramm

Aufgeladen werden kann die EcoFlow Delta Pro Ultra direkt aus dem Stromnetz, was vor allem bei dynamischen Stromtarifen interessant ist. Auch eine Solarladung mit einer Leistung von bis zu 5,6 Kilowatt ist möglich.

Aber für wen ist so ein Teil nun überhaupt gedacht? Wer ein eigenes Haus mit Strom versorgen möchte, ist wohl mit einer richtigen PV-Anlage und einem fest installierten Speicher besser bedient. Interessant wird eine XXL-Powerstation wie die EcoFlow Delta Pro Ultra wohl erst, wenn man sie an unterschiedlichen Orten verwenden möchte. Immerhin ist sie mit Rollen ausgestattet und einen zusätzlichen Trolley zum Transport gibt es noch dazu. Der Wechselrichter mit einer Batterie bringt übrigens über 80 Kilogramm auf die Waage.

Neue Produkte für die EcoFlow Stream Serie

Wir bleiben dann doch lieber bei unserem Balkonkraftwerk und der smarten Stream-Serie. Die bestand bisher ja nur aus dem EcoFlow Stream Ultra sowie dem EcoFlow Stream AC Pro. Nun gibt es drei neue Modelle, die äußerlich gleich aussehen und alle 1,92 Kilowattstunden haben, aber andere Features bieten. Hier ein Überblick:

Stream Ultra für 899 Euro: 4 Solar-Eingänge + 2 AC-Steckdosen

Stream Pro für 849: 3 Solar-Eingänge + 2 AC-Steckdosen

Stream Max für 799 Euro: 2 Solar-Eingänge + 2 AC-Steckdosen

Stream AC Pro 749 Euro: kein Solar + 2 AC-Steckdosen

Stream AC für 599 Euro: kein Solar + keine Steckdosen

alle Stream-Produkte direkt bei EcoFlow entdecken

Im Laufe des Jahres soll dann noch die EcoFlow Stream Ultra XL mit einer Kapazität von 4 Kilowattstunden auf den Markt kommen.