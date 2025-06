Ming-Chi Kuo: Analyst teilt Prognose für Apple-Headsets und Smart Glasses

Der bei uns im Blog wohlbekannte Apple- und Tech-Analyst Ming-Chi Kuo hat in einem neuen Blogbeitrag seine Analyse zu möglichen neuen Apple-Geräten aus dem Headset- und Smart Glases-Segment geteilt. Laut seiner Aussage soll Apple an mindestens sieben Produkten aus diesem Bereich arbeiten, von denen eines sogar noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.

In seinem Blogbeitrag berichtet der Apple-Analyst über die aktuelle Entwicklung:

„Apple sieht Head-Mounted-Geräte als den nächsten großen Trend in der Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen hat derzeit mindestens sieben Projekte in der Entwicklung, darunter drei Produkte der Vision-Serie und vier Smart-Brillen-Varianten. Für fünf dieser Produkte stehen die Entwicklungszeitpläne bereits fest, während zwei noch offen sind.“

Kuo unterteilt seine Analyse in insgesamt zwei große Kategorien: Apple Vision Pro-Headsets und Apple Glasses, eine bislang noch nicht veröffentlichte Produktkategorie des Konzerns aus Cupertino.

Apple Vision Pro: Air-Modell soll 2027 an den Start gehen

Apple Vision Pro M5 Version: Eine aktualisierte Version des Apple Vision Pro-Headsets mit M5-Chip soll im dritten Quartal dieses Jahres in die Massenproduktion gehen. Die restlichen Spezifikationen bleiben unverändert, und es werden Auslieferungen zwischen 150.000 und 200.000 Geräten bis zum Jahresende erwartet.

Apple Vision Air: Laut Kuo soll Apple auch an einem günstigeren kleinen Bruder des Vision Pro-Headsets arbeiten, das im dritten Quartal 2027 in die Massenproduktion gehen wird. Kuo prognostiziert, dass das Modell 40 Prozent weniger als das Original-Vision Pro-Headset wiegen wird und und statt Glas und der derzeitigen Titanlegierung Kunststoff und eine Magnesiumlegierung verwenden wird. Außerdem soll es mit einem „High-End“-iPhone-Chip und weniger Sensoren ausgestattet sein.

Zweite Generation des Vision Pro-Headsets: Eine zweite Generation des Vision Pro soll ein komplett neues Design aufweisen, deutlich leichter sein, weniger kosten und im zweiten Halbjahr des Jahres 2028 in die Massenproduktion gehen. Zur Ausstattung soll auch ein Prozessor „der Mac-Klasse“ gehören.

Apple Glasses: Release nicht vor dem Jahr 2027

Erste Generation der Apple Glasses: Kuo geht entgegen jüngster Berichte davon aus, dass die ersten Smart Glasses von Apple nicht im Jahr 2026, sondern erst 2027 mit einer Massenproduktion im zweiten Quartal des Jahres erscheinen werden. Der Analyst prognostiziert auch mehrere Rahmen- und Materialoptionen, eine Sprachsteuerung, Gestenerkennung, eine Video- und Fotoaufnahme, eine KI-gestützte Umgebungserkennung sowie Audio-Features.

Zwei XR Smart Glasses: Kuo gibt an, dass Apples erste Brille mit integriertem Display im Jahr 2028 in Serie gehen werde. Auch sie soll über eine Gesten- und Sprachsteuerung verfügen und zusätzlich über ein LCoS-Display (Liquid Crystal on Silicon) mit Waveguide-Technologie verfügen. Der Analyst weist zudem auf ein weiteres Produkt hin, dass ebenfalls über ein Display verfügen soll, allerdings seien genaue Spezifikationen und der Zeitplan für die Markteinführung noch unklar.

Display-Zubehör: Laut Kuo habe Apple die Arbeit an einem kabelgebundenen Zubehör für den Mac und das iPhone aufgrund von Gewichtsproblemen (120 bis 130 Gramm statt rund 100 Gramm bei der Konkurrenz) seit dem vierten Quartal 2024 unterbrochen, diese könne aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden. Das Produkt soll im zweiten Quartal 2026 in Serie gehen und eine Birdbath-Optik für die Display-Technologie verwenden.

Kuo sieht für diese neuen Produktkategorien große Wachstumsmöglichkeiten für Apple und die Entwicklung eines neuen Trends. „Der Markteintritt von Apple dürfte dazu führen, dass die Gesamtlieferungen in dieser Kategorie im Jahr 2027 die 10-Millionen-Marke überschreiten, was einen bedeutenden neuen Trend darstellt.“ Man darf gespannt sein, wann Apple mit neuen Produkten in diesem Segment auf sich aufmerksam machen wird.

Welches der genannten Produkte würde euch am meisten interessieren? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.