Apple Arcade: Diese vier neuen Spiele kommen im August

Am 7. August erweitert Apple sein Apple-Arcade-Angebot um vier weitere exklusive Titel, die Apple-Arcade-Abonnenten werbefrei und ohne zusätzlich In-App-Käufe spielen können. Dabei sind diese Spiele: Play-Doh World, Worms Across Worlds, Let’s Go Mightycat! und Everybody Shogi.

Play-Doh World bringt Play-Doh-Knete in den digitalen Raum und ermöglicht es euch, eigene Charaktere zu gestalten. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Ihr könnt Zootiere basteln oder ausgefallen Frisuren im Friseursalon gestalten. Zusätzlich gibt es Play-Doh-Sonderfiguren zum Sammeln und regelmäßige Updates und Erweiterungen für das Spiel.

Worms Across Worlds ist die nächste Auflage der preisgekrönten Worms-Serie. Im Spiel jagt ihr den verrückten Professor Worminkle quer durch verschiedene Welten. Das könnt ihr im Single- oder im Team-Multiplayer-Modus tun. Worms Across Worlds ist ein rundenbasiertes Action-Strategiespiel, das dieses Mal in fünf unterschiedlichen Dimensionen spielt.

In Let’s Go Mightycat! wird eine ganz normale Katze in eine galaktische Heldin verwandelt, die das Universum als Katzenimperatorin beherrschen will. Das Spiel ist ein Spin-Off des Tower-Defense-Spiels The Battle Cats und kommt mit einer Vielzahl herausfordernder Rätsellevel und farbenfroher Spieloptik.

Everybody Shogi ist eine Neuinterpretation des traditionellen japanischen Strategiebrettspiels „Shogi“. Das Spiel ist als unterhaltsame Einführung in das Brettspiel gedacht und kommt mit täglichen Herausforderungen, einer bunten Grafik und einer intuitiven Bedienoberfläche. Das Spiel lässt sich in Echtzeit mit Spielern aus der ganten Welt spielen und funktioniert auch geräteübergreifend nahtlos.

Apple Arcade könnt ihr für 6,99 Euro monatlich abonnieren. Apple-One-Kunden haben innerhalb ihres Abos bereits Zugriff auf Apple Arcade.