Sieben Sonos-Deals am Prime Day mit bis zu 37 Prozent Rabatt

Ich glaube, mittlerweile muss man die im vergangenen Jahr durchaus berechtigte Kritik an Sonos endlich mal zur Seite schieben. Das System läuft wieder rund und am Markt gibt es auch im Jahr 2025 keinen echten Multiroom-Konkurrenten, der ein so gutes Gesamtpaket anbietet. Neben den „normalen“ Lautsprechern bietet Sonos auch Soundbars, tragbare Speaker und sogar Kopfhörer an. Und das alles in einem intelligenten System, das einfach zu bedienen ist.

Normalerweise ist Sonos auch recht preisstabil, ein paar Mal im Jahr gibt es aber satte Rabatte – wie etwa jetzt am Prime Day. Ich habe sieben Produkte von Sonos herausgesucht und für euch unter die Lupe genommen.

Sonos Beam: Satter Klang für den Fernseher

Die integrierten Lautsprecher der meisten Fernseher kann man ja gerade so für die Tagesschau verwenden. Wer mehr möchte, findet mit der Sonos Beam der zweiten Generationen einen guten Kompromiss aus Preis und Leistung. Die mittelgroße Soundbar von Sonos ist derzeit auf 315 Euro reduziert. Abseits von Preisaktionen liegt dieses Modell sonst bei rund 440 Euro.

Die Sonos Beam wird einfach mit einem HDMI-Kabel mit dem eARC-Anschluss eures Fernsehers verbunden und schon kann es losgehen. Sämtliche Audio-Inhalte werden nach dem Start des Fernsehers automatisch über die Sonos Beam wiedergegeben. Ist der Fernseher ausgeschaltet, könnt ihr die Beam als ganz normalen Lautsprecher inklusive aller Sonos-Vorzüge nutzen.

Einer der großen Vorteile bei Sonos: Man muss nicht alles direkt kaufen, kann das System später aber problemlos erweitern. Bei der Sonos Beam bieten sich dafür die Subwoofer von Sonos an. Den Sonos Sub Mini gibt es derzeit für 385 Euro, vor dem Prime Day lag der Preis bei rund 429 Euro. Für eine Extra-Portion Bass greift ihr zum Sonos Sub, den gibt es aktuell für 485 Euro. Vor dem Prime Day lag der Preis bei durchschnittlich 600 Euro.

Die Kopplung eines Subwoofers mit der Sonos Beam oder einer anderen Soundbar ist mit der Sonos-App ein Kinderspiel und hilft übrigens auch bei der Klangoptimierung. Das kann man sich ganz einfach vorstellen: Die Sonos Soundbar kann einige „schwere“ Aufgaben an den Subwoofer abtreten und sich besser auf die restlichen Tonlagen konzentrieren.

Und selbst das Hinzufügen von Rear-Speakern ist nachträglich möglich, natürlich kabellos (abgesehen von der Stromversorgung). Hier bietet sich der Sonos Era 100 an, der aktuell für 179,55 Euro verkauft wird. Vor dem Prime Day hat man für den Lautsprecher, der sich auch prima einzeln in der Küche, im Schlafzimmer oder im Badezimmer macht, noch rund 200 Euro bezahlt.

Weitere Sonos-Produkte im Angebot

