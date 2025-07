XGIMI Horizon S Max im Test: 4K-Beamer mit 3.100 ISO-Lumen Helligkeit überzeugt

Anzeige. Nachdem ich bereits den kleinen und portablen Lifestyle-Beamer XGIMI MoGo 4 ausprobiert habe, folgt heute mein ausführliches Review zum 4K-Beamer XGIMI Horizon S Max, der sich ideal fürs eigene Heimkino eignet. Meine Erfahrungen möchte ich gerne im folgenden Testbericht mit euch teilen.

Prime Day Angebot nutzen

Zum Prime Day ist der XGIMI Horizon S Max drastisch reduziert und kostet nur noch 1.649 Euro statt 1.999 Euro! Das ist eine seltene Gelegenheit, denn günstiger als 1.949 Euro war der Beamer, der erst seit April dieses Jahres erhältlich ist, bisher noch nie zu haben.

Angebot XGIMI Horizon S Max, 4K Beamer, IMAX Enhanced, Dolby Vision, 3100 ISO Lumen, 110%... IMAX Enhanced & Dolby Vision Zertifiziert: Mit IMAX Enhanced erleben Sie ein echtes IMAX-Kinoerlebnis auf einem beeindruckenden Großbildschirm. Dolby...

Kristallklare visuelle Darstellung: Genießen Sie beeindruckende Klarheit mit 3100 ISO Lumen und 4K-Auflösung. Die fortschrittliche Dual Light...

Design und erster Eindruck

Optisch ist der XGIMI Horizon S Max klassisch gehalten und präsentiert sich in einem Beige-Ton, der sich harmonisch in jede Umgebung einfügt, ohne zu sehr aufzufallen. Das Gehäuse wirkt wie Leder, besteht aber aus Kunststoff. Besonders gut gefällt mir die motorisierte Blende, die sich automatisch öffnet, wenn der Beamer startet – und wieder schließt, wenn er herunterfährt.

Mit nur wenigen Handgriffen ist der XGIMI Horizon S Max einsatzbereit. Er steht auf einem 360-Grad-drehbaren Teller, mit dem sich das Bild flexibel ausrichten lässt. Zudem kann der Beamer um bis zu 135 Grad nach oben geneigt werden, um eine Projektion an der Decke zu erzeugen.

Bevor es losgeht, muss man sich zunächst mit AndroidTV vertraut machen, sich anmelden und erste Einstellungen vornehmen. Danach passt der Horizon S Max das Bild automatisch an, inklusive Keystonekorrektur, Trapezkorrektur und Autofokus, sodass das Bild immer scharf dargestellt wird.

Ich selbst bin ans Apple TV gewöhnt, aber auch AndroidTV ist ähnlich aufgebaut und einfach zu bedienen. Ein großer Vorteil: Es wird kein externes Abspielgerät wie ein Apple TV oder Fire TV Stick benötigt, da der Beamer alles mit bringt.

Netflix wird leider nicht unterstützt

Im Google Play Store stehen so gut wie alle bekannten Apps zum Download bereit, darunter YouTube, Prime Video, Disney+, WOW, Spotify, Apple TV+, Joyn, RTL+, ARD, ZDF, Plex, waipu.tv, MagentaTV, Paramount+ und viele mehr. Allerdings fehlt ein großer Streaming-Anbieter: Netflix. Die genauen Gründe kenne ich nicht, aber Netflix lässt sich auf dem Beamer nicht installieren.

Wer unbedingt Netflix schauen will, kann nur den Umweg über eine externe Quelle gehen. Via HDMI lässt sich zum Beispiel ein Apple TV anschließen, das Netflix bekanntlich unterstützt.

Wie gut ist die Bildqualität des XGIMI Horizon S Max?

Dank 4K-Unterstützung liefert der Horizon S Max ein gestochen scharfes Bild, das bis zu 200 Zoll groß sein kann – und das ist wirklich beeindruckend. Die 3.100 ISO-Lumen Helligkeit sorgen dafür, dass das Bild auch bei Tageslicht gut zu erkennen ist. Ein abgedunkelter Raum bleibt zwar ideal, aber selbst bei normalem Umgebungslicht macht der Beamer eine gute Figur, wobei man direkte Sonneneinstrahlung jedoch vermeiden sollte.

Zusätzlich werden 3D, Dolby Vision, HDR10 und HLG unterstützt – das sorgt für bestmögliche Bildqualität. Und das klappt hervorragend: 4K-Inhalte sehen großartig aus, scharf, kontrastreich und knackig, bis in die letzte Ecke.

Da der Beamer auch IMAX Enhanced unterstützt, sind entsprechende Inhalte ein echtes Highlight. Besonders auf großer Leinwand kommt echtes Kino-Feeling auf – und das macht richtig Spaß!

Harman/Kardon-Lautsprecher sorgen für guten Sound

Die Dual Light 2.0-Technologie mit Triple-Laser für 110 Prozent Farbraumabdeckung trägt maßgeblich zur starken Bildqualität bei. Die beiden integrierten Harman/Kardon-Lautsprecher klingen bereits richtig gut. Wer möchte, kann aber auch externe Lautsprecher via HDMI (eARC) anschließen. Auch Konsolen oder andere Geräte lassen sich per HDMI verbinden, allerdings gibt es nur einen einzigen HDMI-Port. Wer mehrere Quellen anschließen möchte, braucht also einen Adapter oder Switch.

Für ein echtes Sound-Upgrade empfehle ich externe Lautsprecher, aber die eingebauten Speaker müssen sich definitiv nicht verstecken.

Der Beamer selbst bleibt übrigens angenehm leise: Aus einem Meter Entfernung misst man nur 28 dB. Der Lüfter läuft zwar, ist aber so leise, dass auch ruhige Filmszenen nicht gestört werden.

Die Fernbedienung ist leider nicht beleuchtet

Die mitgelieferte Fernbedienung, die per Bluetooth mit dem Beamer verbunden ist, funktioniert zuverlässig und ohne Verzögerung. Einziger Kritikpunkt: Die Tasten sind nicht beleuchtet. Das wäre im dunklen Heimkino das i-Tüpfelchen gewesen.

Ansonsten liegt die Remote gut in der Hand und bietet alle wichtigen Steuerelemente: An/Aus, Einstellungen, Google Assistant, D-Pad, Zurück, Menü, Home, Lautstärke und Bildkorrektur.

XGIMI Horizon S Max: Video-Review

Mein Fazit zum XGIMI Horizon S Max

Der XGIMI Horizon S Max ist ein echter Premium-Beamer, auch wenn das Gehäuse nur aus Kunststoff besteht. Das 4K-Bild mit IMAX Enhanced-Support ist großartig und sorgt für echtes Heimkino-Feeling. Dank der automatischen Bildanpassungen ist die Bedienung super einfach und der Beamer lässt sich sogar zur Decke drehen.

Ein paar Kleinigkeiten gibt es trotzdem zu beachten: Die fehlende Beleuchtung der Fernbedienung ist etwas schade und der einzige HDMI-Anschluss kann bei mehreren Geräten schnell zu wenig sein. Der Sound ist aber stark, vor allem für ein integriertes Lautsprechersystem.

Ich finde: Wer sein Heimkino auf das nächste Level bringen will, macht mit dem Horizon S Max definitiv nichts falsch. Günstig ist er mit knapp 2.000 Euro UVP zwar nicht, aber dafür bekommt man auch einiges geboten.