XGIMI MoGo 4 im Test: Mobiler Full-HD Beamer mit Akku, Soundsystem und Ambiente-Licht

Der brandneue XGIMI MoGo 4 ist ein portabler und smarter Beamer, der in der vierten Generation noch einmal besser geworden ist. Unter anderem gibt es jetzt erstmals einen Akkubetrieb, du kannst den Beamer auch als Bluetooth-Musik-Box verwenden, Kreativfilter für richtig coole Effekte aufsetzen und den Beamer als hübsches Ambientelicht nutzen. In meinem Testbericht gibt es alle wichtigen Merkmale, Funktionen und Features.

Funktionen im Überblick

Der XGIMI MoGo 4 ist ein Full-HD-Beamer und lässt sich jetzt sogar um 360 Grad drehen, um noch einfacher die perfekte Anzeigeposition zu finden. Mit 1,3 Kilogramm ist der Beamer sehr leicht. Im oberen Teil ist der eigentliche Beamer verbaut und im unteren Teil das Soundsystem sowie die Lüfter. Optisch sieht der MoGo 4 sehr schön aus und im Lieferumfang sind gleich zwei Fernbedienungen enthalten, eine Mini-Remote und eine klassische Fernbedienung, die per Bluetooth funkt, damit man diese nicht immer direkt auf den Beamer halten muss.

Mit dabei ist auch ein USB-C-Netzteil, was immer eine gute Wahl ist, da man den Beamer auch mit einer Powerbank betreiben kann. Das ist aber nicht zwingend notwendig, da der MoGo 4 erstmals einen 71 Wattstunden starken Akku integriert, mit dem man im Eco-Modus rund 2,5 Stunden Filme schauen kann – im Musik-Modus sind es sogar 6 Stunden. Optional gibt es übrigens auch ein Stativ, das gleichzeitig eine Powerbank ist. Leider habe ich den PowerBaseStand nicht hier, allerdings erweitert er die Laufzeit noch einmal um weitere 2,5 Stunden.

XGIMI MoGo 4 läuft mit Google TV

Da der XGIMI MoGo 4 mit Google TV läuft, kannst du direkt starten. Ist der Beamer einmal eingerichtet, kannst du alle bekannten Apps, Netflix, YouTube, Prime Video, RTL+, ARD, ZDF und viele mehr installieren und nutzen. Als Apple-Nutzer habe ich mich sehr an die Oberfläche des Apple TV gewöhnt, aber auch mit Google TV komme ich gut zurecht. Optional kann man über HDMI Arc auch ein anderes Gerät anschließen, zum Beispiel ein Apple TV.

Dabei ist die Aufstellung wirklich kinderleicht. Du stellst den Beamer einfach vor eine Wand oder Leinwand und alles läuft automatisch ab. Der Beamer führt eine automatische Keystone-Korrektur sowie einen Auto-Fokus aus und du bekommst das perfekte Bild. Und wenn man den Beamer mal bewegt, passt er das Bild wieder automatisch an. Hier sind keine manuellen Einstellungen notwendig, wobei Feineinstellungen möglich sind.

Die Bildqualität des XGIMI MoGo 4

Der XGIMI MoGo 4 ist ein LED-Beamer und hält 25.000 Stunden – und hat damit eine ähnliche Betriebsdauer wie ein klassischer Fernseher. Weiterhin gibt es 450 ISO Lumen, was auch bedeutet, dass du den Beamer nur in dunklen Räumen und Umgebungen verwenden kannst. Bei Tageslicht ist der Beamer nicht stark genug, um ein kräftiges Bild zu projizieren – das ist bei der kompakten Größe aber mehr als verständlich.

Obwohl der XGIMI MoGo 4 eine bis zu 200-Zoll große Projektion erzeugen kann, solltest du nicht über 120-Zoll hinaus gehen. Mit 1080p ist das Bild nicht gestochen scharf, sitzt man allerdings weit genug weg, fallen die Pixel nicht auf. Du musst immer noch bedenken, dass es sich hier um einen kleinen und kompakten Beamer handelt.

Solange es dunkel ist gibt es ein wirklich tolles Bild und ich bin beeindruckt, wie gut solch ein kleiner Beamer sein kann. Die Bildqualität ist verblüffend, die Kontraste schön und der Schwarzwert in dieser Preisklasse ebenfalls. Für unter 600 Euro gibt es ein richtig gutes Videobild, mit dem man jeden Heimkino-Abend besonders machen kann.

Die Steuerung erfolgt mit der mitgelieferten Fernbedienung, die auch Shortcuts für YouTube, Netflix und Prime Video hat. Die Bedienung ist super flüßig und Verzögerungen gibt es keine. Mir gefällt richtig gut, dass die Fernbedienung beleuchtet ist, was in dunklen Umgebungen einfach nur Sinn macht. Wenn du keine Lust auf Knöpfe hast, kannst du auch einfach Google Assistent nutzen, um Apps zu starten, Text per Sprache zu diktieren, nach dem Wetter fragen und vieles mehr.

Und direkt am Beamer ist noch eine Mini-Fernbedienung zu finden, die auf das Wesentliche reduziert ist und via Infrarot kommuniziert. Man kann gut durch die Menüs navigieren, Inhalte aufrufen und die Lautstärke anpassen. Wenn du die große Fernbedienung mal vergessen hast, ist die Mini-Remote deine Rettung.

Magnetischer Kreativfilter sorgt für coole Effekte

Wie auch schon beim Vorgänger gibt es Kreativfilter. Beim MoGo 4 hat man sich für neue Linsen entschieden, die jetzt einfach magnetisch angebracht werden. Ich habe die Sunset-Linse, die einen Sonnenauf- beziehungsweise -untergang simuliert. Sobald ich die Linse an den Beamer hefte, erkennt er automatisch die Linse und startet die Simulation. Mit einer einfachen Handbewegung über die Linse, kann man durch die Effekte wischen, optional geht das auch mit der Fernbedienung.

Ihr könnt den Kreativfilter aber auch zweckentfremden und richtig coole Effekte erzeugen. Ich habe bei YouTube nach einem Sternenhimmel gesucht und das sieht einfach genial aus. Die Linse ist so gestaltet, dass der Rand leicht verwaschen ist und der Fokus in der Mitte liegt. Leider ist es etwas umständlich mit aufgesetzter Linse durch YouTube zu navigieren, aber die Effekte sind dennoch beeindruckend. Die drei weiteren Linsen Lunar, Ripple und Dreamscape können separat erworben werden. Da der Beamer die Linse erkennt, kann man den jeweiligen Filter nur mit der Linse freischalten. Wenn ich also nur die Sunset-Linse habe, die standardmäßig dem Lieferumfang beiliegt, kann ich auch nur die Sunset-Animation nutzen – die anderen sind gesperrt.

Soundsystem ist direkt in den Beamer integriert

Im MoGo 4 sind zwei 6 Watt Lautsprecher von Harman/Kardon eingebaut, die einen 360 Grad Surround Sound erzeugen und in der Praxis kann ich dem Beamer einen guten Klang bescheinigen. Support für Dolby Audio ist übrigens auch mit dabei. Natürlich kann der kleine Beamer keine Soundkulisse wie im Kino erzeugen, für das kleine Heimkino ist der Sound aber wirklich gut.

Ambiente-Licht und Bluetooth-Box

Der XGIMI MoGo 4 kann noch mehr. Wenn du den Beamer nach unten drehst und lange auf den orangenen Knopf drückst, aktivierst du den Ambiente-Licht-Modus. Hier kannst du entweder vorab die Farben einstellen oder einfach mit der Fernbedienung die Farbe wechseln. Mir gefällt das Farbspiel, bei dem die Farben automatisch wechseln. Gleichzeitig fungiert der eingebaute Lautsprecher als Musik-Box, die du einfach per Bluetooth mit Musik bespielen kannst. Smartphone verbinden und loslegen.

Mein Fazit zum XGIMI MoGo 4

Der XGIMI MoGo 4 ist ein fantastischer, kompakter und smarter Beamer, der einfach Spaß macht. Du kannst das Bild fast überall projizieren, sei es im Wohnzimmer, im Bad, in der eigenen Ferienwohnung oder unterwegs im Hotel. Durch den integrierten Akku benötigst du noch nicht einmal eine Steckdose. Das Bild ist für die kompakte Größe wirklich ordentlich und die Installation ist super einfach. Egal wie man den Beamer aufstellt, das Bild wird sofort automatisch perfekt angepasst. Das passende Soundsystem ist direkt mit dabei und die Lautsprecher von Harman/Kardon liefern einen guten Klang mit ein wenig Bass. Der Kreativfilter lädt für nette Spielereien ein, zudem gibt es mit dem PowerBase Stand ein praktisches Stativ mit eingebauter Powerbank.

Von meiner Seite gibt es eine ganz klare Empfehlung. Wenn du einen kleinen und kompakten Beamer suchst, ist der XGIMI MoGo 4 auf jeden Fall die beste Wahl. Der Beamer kostet alleine 599 Euro und kann im Bundle zusammen mit dem PowerBase Stand für für 679 Euro gekauft werden.

