Apple Music: Das alles ist neu mit iOS 26

Wenn kommenden Montag die Public Beta erscheint und im Herbst dann das finale Update, wird sich auch rund um Apple Music einiges tun. Und mal wieder werde ich vor die Wahl gestellt: Bleibe ich, so wie es die Macht der Gewohnheit möchte, bei Spotify – oder setzt sich doch irgendwann Apple Music durch? Heute möchte ich euch die Neuerungen rund um den Musik-Streaming-Dienst von Apple vorstellen.

Was läuft gerade für ein Song? Das wird seit jeher auf dem Lockscreen des iPhones angezeigt. Mit iOS 26 wird diese Anzeige nicht nur dank des Liquid Glass Designs noch schicker. Wenn ihr auf dem Lockscreen auf das Coverbild des Albums tippt, vergrößert sich es zu einem animierten Artwork über den ganzen Lockscreen hinweg. Wie das aussieht, könnt ihr im oben im Titelbild sehen.

Diese animierten Artworks sind schon für zahlreiche Songs verfügbar und es werden immer mehr. Bereits jetzt nutzt Apple sie zur Darstellung innerhalb von Apple Music, dort könnt ihr euch also auch ganz ohne die Installation einer Beta die ersten Eindrücke verschaffen.

Das ist aber noch längst nicht alles, was sich rund um Apple Music auf dem iPhone und iPad tun wird. Dank der neuen Lyrics Translation könnt ihr euch in Zukunft die Liedtexte einfach übersetzen lassen. Und wenn ihr unbedingt in einer fremden Sprache mitsingen wollt, dann könnt ihr Lyrics Pronunciation nutzen. Ebenfalls neu ist AutoMix, das Übergänge von einem Song zum anderen wie ein DJ nahtlos erzeugt, inklusive Techniken wie Time Stretching und Beat Matching. Das funktioniert gerade bei gewürfelten Playlisten wirklich vorzüglich und sorgt für angenehme Übergänge ohne Unterbrechungen.

tvOS 26 macht Apple Music zur Karaoke-Station

Im Zusammenspiel mit einem Apple TV und tvOS 26 wird es sogar noch aufregender. iPhones können bei der neuen Karaoke-Funktion als Mikrofone verwendet werden, die eure Stimme während des Singens automatisch verstärken. Eure Freunde auf dem Sofa können derweil die Wiedergabeliste mit weiteren Songs füllen oder mit Emojis auf eure Gesangskünste reagieren.

„Zusammen mit zeitlich synchronisierten Songtexten und beeindruckenden visuellen Effekten auf dem großen Bildschirm macht Sing in Apple Music mehr Spaß als je zuvor“, heißt es von Apple. Natürlich werden auf Wunsch auch auf dem Apple TV Lyrics Translation und Pronunciation angezeigt.