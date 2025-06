Neu in iOS 26: Text in der Nachrichten-App teilweise kopieren

Manchmal wundere ich mich, warum es solche Funktionen erst jetzt in Apples iPhone-Betriebssystem geschafft haben. Ich habe mich nämlich schon mehrfach darüber geärgert, dass man in der Nachrichten-App beziehungsweise in iMessage keine einzelnen Wörter oder Textabschnitte einer Nachricht kopieren kann. Drückt man lange auf die Nachricht, kann man einen Tapback senden oder die komplette Nachricht kopieren. Mit iOS 26 gibt es die Möglichkeit per Lupe Textabschnitte auszuwählen.

Drückt man in iOS 26 länger auf eine Nachricht, öffnet sich weiterhin das Kontextmenü, allerdings gibt es die neue Option „Auswählen“, die dann die Lupe öffnet, mit der man einzelne Buchstaben und Textabschnitte auswählen und kopieren kann. Neben der Möglichkeit einzelne Passagen und Wörter zu kopieren, kann man auch die Schreibtools verwenden, den Text übersetzen oder im Web suchen.

Text in der Nachrichten-App kopieren mit iOS 18

Da iOS 26 erst im Herbst für alle veröffentlicht wird, hier ein kleiner Workaround für alle, die noch iOS 18 nutzen. Ich habe es bisher immer so gehandhabt, dass ich die komplette Nachricht kopiert habe, um diese dann in das Textfeld einzufügen. Hier kann man dann mit der Lupe auch einzelne Abschnitte auswählen und kopieren.