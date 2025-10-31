Skyscraper: Neuer Bluesky-Client macht auf sich aufmerksam

Wenn sich kleine Indie-Entwicklerstudios daran machen, Apps in Eigenarbeit ohne große Geldgeber im Hintergrund zu kreieren, werde ich schnell hellhörig. Derzeit macht bei Reddit im Bluesky Social-Subreddit ein Entwickler namens Cameron Banga auf sich aufmerksam, der in Eigenregie einen neuen Dritt-Client für den Kurznachrichtendienst Bluesky auf die Beine gestellt hat.

„Ich versuche, einen Client zu entwickeln, der an das alte Tweetie/Tweetbot oder Ivory für Mastodon erinnert. Ich befinde mich noch in einer sehr frühen Alpha-Phase der Veröffentlichung, suche aber nach weiteren Testnutzern, die mir Feedback geben und Vorschläge für Funktionen machen können. Derzeit sind wichtige Funktionen wie Folgen, angeheftete Feeds, Direktnachrichten, ein Aktivitäts-Feed, Listen folgen, eine Nutzersuche, Moderationsfunktionen und mehr implementiert.“

So berichtet Cameron Banga bei Reddit. Eine offizielle Version ist bislang noch nicht im App Store erschienen, da sich die Anwendung noch in der Testphase befindet. Interessierte können die rund 16 MB große App in der aktuellen Version 0.7 auf iPhones, iPads und den Mac ab iOS/iPadOS/macOS 26.0 bei Apples TestFlight herunterladen. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für Skyscraper for Bluesky bislang noch nicht, allerdings dürfte dies zumindest in der ersten Betaphase auch keine große Priorität des Entwicklers sein.

Skyscraper for Bluesky bietet bereits in der TestFlight-Version 0.7 einige spannende Funktionen, die die App durchaus interessant machen für Bluesky-Nutzer und Nutzerinnen. Zum einen gibt es eine eigene iPad-Version, die sogar über ein optionales Zwei-Spalten-Layout im Querformat verfügt. Zur Info: Die offizielle Bluesky-App hat auch nach mehreren Jahren noch immer keine iPad-Version veröffentlicht, und schon gar nicht mit einem Zwei-Spalten-Layout. Hier gibt es auf jeden Fall einige Pluspunkte für Skyscraper.

Optionen zur Individualisierung und Einbindung mehrerer Nutzerkonten

Darüber hinaus hält Skyscraper for Bluesky auch mehrere Icon-Farbvarianten und insgesamt neun verschiedene Farbakzente bereit, sofern einem das Standard-Orange nicht gefallen sollte. Auch ein optionaler Dunkelmodus ist vorhanden. Die App bietet eine übersichtliche Darstellung des eigenen Feeds, ermöglicht einen Zugriff auf gefolgte Feeds, zeigt an, wenn neue Posts in der Timeline vorhanden sind und bietet auch Optionen, wie sichtbar die eigenen Posts sein sollen. Wer letztere erst vorschreiben und später veröffentlichen möchte, kann auch Entwürfe in der App speichern.

Im Tab „Discover“ von Skyscraper finden sich nicht nur Vorschläge zum Folgen, sondern auch aktuelle Trendthemen und Starter Packs sowie eine Nutzersuche. Unter „Activity“ lassen sich alle Interaktionen des eigenen Kontos einsehen. A propos Konto: Skyscraper for Bluesky unterstützt die Einbindung und Verwaltung mehrerer Nutzeracccounts, beispielsweise für berufliche und private Konten.

Natürlich gibt es in der Betaversion verständlicherweise noch einige Baustellen. So reicht in einigen Fällen beispielsweise die Darstellung einiger Beiträge oder Nutzerprofile noch über den Bildschirmrand hinaus. Während des Ausprobierens von Skyscraper habe aber zumindest ich keine größeren Fehler oder Abstürze bemerken können, auch das Scrollen im Feed und das Aufrufen der Tab-Menüs funktioniert problemlos und flüssig. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem Dritt-Client für Bluesky seid, schaut euch die Betaversion von Skyscraper bei TestFlight an und gebt Feedback für die Weiterentwicklung. Über mögliche Monetarisierungsmodelle und das finale Veröffentlichungsdatum im App Store ist noch nichts bekannt.