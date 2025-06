iOS 26 optimiert die Zurück-Geste: Navigation auf größeren iPhones wird einfacher

In iOS 26 Beta 1 hat Apple offenbar die Zurück-Geste optimiert, um die Navigation auf größeren iPhones zu vereinfachen. In iOS 18 kann man in fast allen Apps durch Wischen mit dem Daumen vom linken Bildschirmrand zum vorherigen Bildschirm zurückkehren. Dies ist in der Regel einfacher als das Antippen einer Zurück-Taste in der oberen linken Ecke, insbesondere wenn man mit einer Hand navigiert. Um die Geste auszulösen, muss man aktuell vom äußersten Rand des Bildschirms wischen, was beim iPhone Pro Max mit einer Hand kompliziert ist.

Um die Bedienung in iOS 26 zu vereinfachen, muss man das Wischen nach rechts nicht mehr am äußersten Rand des Bildschirms beginnen. Jetzt kann man einfach die Geste von einer beliebigen Stelle aus starten, beispielsweise von der Mitte des Displays. Solange man nicht auf ein interaktives UI-Element tippt, wird die Geste zum Zurückgehen weiterhin ausgelöst. iOS 26 optimiert die Zurück-Geste, um die Navigation auf größeren iPhones zu vereinfachen.

Derzeit funktioniert die Geste in vielen System-Apps, darunter Einstellungen, Kontakte, Musik und der App Store. Sie scheint auch in einigen Apps von Drittanbietern zu funktionieren, obwohl die Unterstützung wahrscheinlich erweitert wird, sobald die Entwickler ihre Apps rechtzeitig zur Veröffentlichung von iOS 26 im Herbst aktualisieren.