Anker Solix EverFrost 2: Jetzt auch in kompakter 23 Liter Variante

Erst kürzlich haben wir euch den neuen EcoFlow Glacier Classic vorgestellt, die tragbare Kühl- und Gefrierbox mit Akku startet bei 699 Euro und ist in Größen ab 35 Litern erhältlich. Das Design ist schick, leider hat EcoFlow aber einige Annehmlichkeiten vergessen, wie etwa die Rollen. Genau darauf müsst ihr beim Konkurrenzprodukt von Anker Solix nicht verzichten – und genau das bekommt ihr jetzt in einer besonders „kompakten“ Größe (Amazon-Link).

Nachdem es den Anker Solix EverFrost 2 bisher nur mit einem Fassungsvermögen von 40 und 58 Litern gab, bietet der Hersteller jetzt auch eine kleine Variante mit 23 Litern an. Während die Funktionen ansonsten identisch bleiben, gibt es natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Abmessungen. Die 40-Liter-Variante ist 74,9 x 45,9 x 49,3 Zentimeter groß und 23 Kilogramm schwer. Das neue „XS“-Modell kommt auf 66,8 x 40 x 38,5 Zentimeter und wiegt 16,8 Kilogramm.

So viele Cola-Dosen passen in den kleinen Anker Solix EverFrost 2

Mit dem mitgelieferten Akku, der auch entnommen werden kann, schafft der Anker Solix EverFrost 2 eine Laufzeit von bis zu 52 Stunden ohne Steckdose. Dabei könnt ihr einen Temperaturbereich von -20 bis +20 Grad Celsius einstellen. Aber wie viel passt nun rein, in die kleine Variante? Der EverFrost mit 40 Litern kann bis zu 63 Cola-Dosen aufnehmen, für den kleinen Bruder sind es 36 Dosen mit 0,33 Litern oder 28 Flaschen mit 0,55 Litern. Das ist durchaus ordentlich.

Ebenfalls praktisch finde ich die eingebauten Extras, zusätzlich zu den ohnehin praktischen Rollen. Der ausklappbare Griff wird im Handumdrehen zum kleinen Tisch, der Lasten von bis zu 40 Kilogramm tragen kann. Außerdem ist ein praktischer Flaschenöffner integriert, so dass ihr eure Getränke problemlos öffnen könnt.

Zum Start des kleinen Modells schenkt euch Anker Solix zudem das Road-Trip-Set, bestehend aus einem Angelrutenhalter (oder Sonnenschirmhalter), einemBecherhalter und einem Messerhalter. Dieses Zubehör müsst ihr nicht verwenden, könnt es aber flexibel am Kühlschrank anbringen.

Regulär kostet der Anker Solix EverFrost 2 in der neuen 23 Liter Variante stolze 799,99 Euro, zum Start bekommt ihr ihn für 599,99 Euro plus dem Gratis-Zubehör-Set. Sicherlich gibt es im Handel auch einfache Komprossor-Gefrierboxen für rund 300 bis 400 Euro, die sind dann aber nicht annähernd so schick und kommen eigentlich immer ohne Akku, zudem müsst ihr auf Extras wie App oder Solar-Laden verzichten.

Anker SOLIX EverFrost 2 23L Kompressor-Kühlbox & Akku-Kühlschrank, Tragbar mit... Eis war gestern: Keine nassen Pfützen oder verlorenen Platz durch Eis. Halte Getränke gefroren und Lebensmittel von -20°C bis 20°C gekühlt.

Unendliche Kühle: Genieße 2,1 Tage lang kühle Erfrischung mit 288Wh Akku.