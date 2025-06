Roborock Qrevo CurvX: Neues Modell mit verbesserten Spezifikationen und runder Station

Roborock vermeldet einen weiteren Neuzugang: Der Roborock Qrevo CurvX ist offiziell und es handelt sich dabei um eine Mischung aus dem Modell Curv und Saros 10. Während die Saros-Stationen eher kantig aufgebaut sind, wissen viele Kunden und Kundinnen das runde Design des Roborock Qrevo Curv zu schätzen. Genau aus diesem Grund gibt es jetzt ein Upgrade, denn der Roborock Qrevo CurvX adaptiert die Vorteile des Roborock Saros 10: Er ist schmaler und navigiert besser.

Der neue Roborock Qrevo CurvX bringt nicht nur frischen Wind ins Wohnzimmer, sondern passt dank seiner schlanken Bauweise auch locker unter tiefe Möbel. Möglich macht das das clevere RetractSense Navigation System – ein echtes Highlight, das sich der CurvX vom Saros 10 abgeschaut hat.

Smarte Navigation auf neuem Niveau

Dank des versenkbaren LDS-Lasers behält der Roboter stets den Überblick – auch wenn es eng wird. Wird der Sensor eingefahren, übernimmt das 100-Grad-Weitwinkel-Vision-Modul zusammen mit einem Time-of-Flight-Sensor die Orientierung. So meistert der Qrevo CurvX auch flache Möbelzonen souverän und erkennt Hindernisse zuverlässig. Mit nur 7,98 Zentimeter Höhe kommt er jetzt noch besser in schwer zugängliche Ecken als sein Vorgänger.

Starke Saugleistung, gründliche Wischkraft

Mit satten 22.000 Pascal saugt der Qrevo CurvX gründlich – egal ob auf Teppich oder Hartboden. Und auch beim Wischen legt er eine Schippe drauf: Das neue System bringt einen konstanten Anpressdruck von 12N auf – das ist doppelt so viel wie beim Qrevo Curv. Das Ergebnis: Eine besonders gründliche Nassreinigung, die sich sehen lassen kann.

Kompaktes Dock mit vielen Funktionen

Das runde Multifunktions-Dock ist nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein echtes Kraftpaket. Es wäscht die Mopps mit 80 Grad heißem Wasser, erkennt hartnäckigen Schmutz automatisch und reinigt bei Bedarf noch mal gründlich nach. Anschließend wird alles mit 45 Grad warmer Luft getrocknet – hygienisch und praktisch. Auch die automatische Staubentleerung darf natürlich nicht fehlen.

Bewährte Technik mit smarten Extras

Wie man es von Roborock kennt, stecken im CurvX viele smarte Features: Das Dual Anti-Tangle System sorgt dafür, dass sich keine Haare in den Bürsten verheddern. Das AdaptiLift-Chassis hebt sich bei Bedarf an und überwindet Türschwellen bis zu 4 Zentimeter. Gesteuert wird der kleine Helfer bequem per App oder Sprachbefehl – mit dem Kommando „Hello Rocky“.

Verfügbarkeit und Preis

Der Roborock Qrevo CurvX ist ab dem 12. Juni 2025 erhältlich – im offiziellen Roborock-Shop, bei MediaMarkt/Saturn Online sowie bei Amazon. Preislich liegt er bei 1.199 Euro.

