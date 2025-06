CarPlay kann bald Videos per AirPlay vom iPhone abspielen

Im Anschluss an die WWDC hat Apple seine CarPlay-Info-Webseite für Entwicklerinnen und Entwickler auf den neuesten Stand gebracht und liefert unter anderem Details rund um Widgets und Live Aktivitäten. Auf der Seite hat sich aber auch ein Detail versteckt, das auf der Keynote nicht erwähnt wurde: „Video in the car“. Es soll bald möglich sein, Videos vom iPhone über CarPlay auf dem Auto-Display abzuspielen.

„Mit AirPlay Video im Auto können Nutzer ihre Lieblingsvideos vom iPhone direkt auf ihrem CarPlay-Display ansehen, wenn sie nicht gerade fahren“, beschreibt Apple die neue Funktion. Es gibt allerdings einen Haken – und das ist nicht die Tatsache, dass man Videos nur ansehen kann, wenn das Auto geparkt ist. Das versteht sich ja irgendwie von selbst.

Hersteller müssen CarPlay-Video in ihre Fahrzeuge integrieren

Apple schreibt auch, dass Hersteller diese Funktion explizit einbauen und aktivieren müssen, damit wir sie im Auto nutzen können. Es gibt keine Hinweise darüber, dass dieses Feature nur für CarPlay Ultra gedacht ist, es sollte also auch mit normalem CarPlay funktionieren.

Ganz unbekannt ist diese Video-Funktion in der Autowelt ja nicht, insbesondere Elektrofahrzeuge könnten davon sehr profitieren. Oder eher gesagt die Personen, die im Auto warten, während es an einer Ladestation aufgeladen wird. Einer der Vorreiter auf diesem Gebiet ist Tesla, dort kann man nativ über das Display bereits Apps wie Netflix, YouTube oder Twitch nutzen. Vielleicht kennt ihr ja noch andere Fahrzeuge, die bereits eine solche Video-Funktion anbieten?

Noch vollkommen in den Sternen steht, wann es die ersten Autos mit dieser neuen Funktion geben wird. Offen ist auch die Frage, ob wir die CarPlay-Video-Funktion in bestehenden Fahrzeugen sehen werden oder ob die Funktion Neuwagen vorbehalten bleibt.