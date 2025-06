Das sind die Neuerungen in CarPlay mit iOS 26

Ich habe es in diesem Blog ja schon mehrfach betont, es kommt mir kein Auto mehr ohne CarPlay in die Garage. Mit dem kommenden Update auf iOS 26, das im Herbst veröffentlicht wird, liefert Apple endlich wieder einige Verbesserungen für sein „Auto-Display“. Ich möchte euch die Neuerungen schon einmal im Detail vorstellen.

Abgesehen von der Anpassung auf das neue Liquid Glass Design, das auch auf iPhone, iPad, Mac und Apple Watch kommt, freue ich mich vor allem auf eine kleine Verbesserung, die Apple eigentlich schon viel früher in CarPlay hätte einbauen sollen: Eingehende Anrufe werden nicht mehr im Vollbild eingeblendet. So bleibt eure aktuelle Ansicht weiterhin sichtbar, was vor allem während einer aktiven Navigation Gold wert sein kann. So muss man den Anruf nicht mehr schnell wegdrücken oder annehmen.

Im gleichen Anlauf hat Apple auch die Nachrichten-App verbessert. Erhaltet ihr eine Nachricht, könnt ihr sie euch nicht mehr nur vorlesen lassen und per Spracheingabe darauf antworten, sondern auch einfach eine Reaktion senden. Apple blendet dafür zahlreiche „Tapbacks“ ein, beispielsweise einen Daumen nach oben, ein Herz oder ein „Haha“. Außerdem werden angepinnte Kontakte in der Nachrichten-App hervorgehoben dargestellt.

Apple fügt Live Aktivitäten und Widgets in CarPlay hinzu

Eine Funktion, die es auf dem iPhone schon einige Jahre gibt, findet nun ebenfalls den Weg in das CarPlay-Dashboard: Live Aktivitäten. So könnt ihr beispielsweise einen aktuellen Bundesliga-Spielstand oder Informationen zu einem landenden Flug ganz einfach unten rechts auf dem Display anzeigen und so immer im Blick behalten.

Ebenfalls neu hinzugefügt hat Apple eine Ansicht für Widgets. Dort könnt ihr unter anderem Kalender-Einträge darstellen, aber auch Geräte aus HomeKit. Bisher wurden in CarPlay ja nur zeitweise Garagen dargestellt, jetzt könnt ihr auch problemlos das Licht ein- oder ausschalten oder die Klimaanlage aktivieren.

Auch nach dem Start von CarPlay Ultra, das diese Updates natürlich auch erhalten wird, hat Apple das klassische CarPlay zum Glück nicht vergessen. Mit iOS 26 liefert man definitiv einige spannende Verbesserungen, auf die wir uns freuen können.