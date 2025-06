Cat Quest III: Das ultimative Katzen-Abenteuer kommt am 8. August

Die ersten beiden Teile von Cat Quest haben uns bereits sehr viel Freude bereitet. Nicht umsonst ist das Abenteuer mit 4,8 von 5 möglichen Sternen bewertet. Eine aufregende Kampagne und etliche Nebenmissionen konnten stundenlang an iPhone und iPad fesseln. Nun hat das Entwicklerteam aus Singapur den dritten Teil angekündigt.

Cat Quest III (App Store-Link) kann bereits für iPhone, iPad und Mac vorbestellt werden. Der Download der Universal-App wird kostenlos, die Freischaltung der Vollversion wird über einen In-App-Kauf ermöglicht. Zuvor wird man das Abenteuer kostenlos ausprobieren können. Im Mittelpunkt stehen selbstverständlich einmal mehr Katzen.

Die Veröffentlichung von Cat Quest III für iPhone, iPad und Mac enthält den vollständigen Inhalt der PC- und Konsolen-Versionen des Spiels sowie neue Funktionen wie Features wie die Unterstützung vollständiger Touchscreen-Steuerung und Game Center-Kompatibilität.

Schlüpfe in der offenen Welt dieses 2,5D-Action-RPGs in die Rolle eines verwegenen Katzitäns und erkunde eine fantastische Piratenwelt – die Schnurribik, ein Archipel, auf dem es von Pi-Ratten nur so wimmelt, die auf der Suche nach einem verschollenen, geheimnisvollen Schatz namens Nordstern sind. Zusammen mit deinem treuen Geist segelst du mit deinem eigenen Schiff durch die Schnurribik!