Telekom verschenkt 4 Monate Disney+

Bestandskunden und Kundinnen der Telekom profitieren im Rahmen von Magenta Moments von einem besonders tollen Geschenk: Disney+ kann vier Monate komplett kostenlos genutzt werden – ohne Mindestlaufzeit und ohne Kündigung. Das Geschenk läuft nach den vier Monaten automatisch aus.

Die Telekom verschenkt den Tarif Disney+ Standard mit Werbung, der sonst 5,99 Euro pro Monat kostet – insgesamt spart ihr also knapp 24 Euro! Das Geschenk könnt ihr euch in der MeinMagenta-App im Bereich Moments sichern – aber nur, solange der Vorrat reicht. Bei Interesse solltet ihr also besser direkt zugreifen. Spätestens am 27. Juni 2025 endet die Aktion.

Wer ist für das Disney+ Geschenk berichtigt?

Das Geschenk ist zu Mobilfunk-Tarifen ab der 3. Generation (MagentaMobil Tarife ab 4. April 2017) zubuchbar, sofern zum Zeitpunkt der Buchung kein kostenpflichtiges Disney+ Produkt über die Telekom gebucht ist. Prepaid-, Gönn- und Geschäftskunden-Tarife sowie Festnetz-Tarife können das Geschenk nicht buchen. Young-Tarife erhalten keinen zusätzlichen Streaming-Vorteil bei der Buchung des Geschenks.

Kann ich das Geschenk buchen, wenn ich bereits eine Disney+ Option habe?

In diesem Fall kann die Option im Mobilfunk- und Festnetz-Vertrag nicht gegen eine kostenfreie eingetauscht werden. Ein Sonderkündigungsrecht ergibt sich im Rahmen der Aktion nicht. Kündigungen sind nur zum Ende der Mindestvertragslaufzeit möglich.