Google stellt neue Smart Speaker und Kameras vor

Als ob sie sich angesprochen hätten. Nur einen Tag, nachdem Amazon seine neuen Smart Speaker und Kameras vorgestellt hat, zieht ausgerechnet Google nach. Nun müsste eigentlich nur noch Apple am Donnerstag neue HomePods präsentieren, aber das wird wohl nicht passieren. Nachdem wir euch schon mit einem exklusiven Video vom Amazon-Event versorgt haben, gibt es jetzt kurz und kompakt die wichtigsten Informationen zu den neuen Google-Geräten.

Das sind die neuen Google Nest Kameras

Los geht es mit drei neuen Kameras: Eine für den Innenbereich, eine für den Außenbereich sowie eine neue smarte Türklingel. Alle bekommen erstmals bei Google eine 2K-Auflösung und auch ein größeres Sichtfeld. Der diagonale Blickwinkel beträgt 152 Grad. Zur Bildqualität schreibt Google:

Dank eines neuen Sensors und einer größeren Blende, die eine höhere Lichtempfindlichkeit ermöglicht als unsere vorherigen Kameras, ist die Leistung bei wenig Licht deutlich verbessert. So werden Farben und Details noch besser erfasst. Das bedeutet, dass die Kameras bei Dämmerung und Morgengrauen viel länger im Vollfarbmodus bleiben können als bisher. Und dabei bleibt der leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtmodus erhalten, damit ihr auch bei völliger Dunkelheit nichts verpasst.

Darüber hinaus gibt es viele neue Software-Funktionen, wie etwa das Heranzoomen und Zuschneiden des Kamerabilds, um bestimmte Bereiche genau im Blick zu behalten. Ebenfalls gibt es intelligentere Benachrichtigungen und längere Aufnahmedauer für Video-Ereignisse – allerdings nicht ohne das obligatorische Abo.

Die neue Nest Cam Indoor (99,99 Euro) und die Nest Cam Outdoor (149,99 Euro) sind ab sofort erhältlich. Die Nest Videotürklingel startet zunächst leider nur in Nordamerika und nicht in Europa.

Neuer Google Home Speaker startet erst im kommenden Jahr

Ebenfalls etwas Geduld gefragt ist rund um den neuen Google Home Speaker, der im Frühjahr 2026 erscheinen wird. Der US-Preis liegt bei 99,99 US-Dollar, hier dürfte wie bei den Kameras 1-zu-1 umgerechnet werden.

Der Lautsprecher ist auf natürliche Gespräche optimiert und nutzt eigene Prozessoren für schnelle, flüssige Interaktionen. Ein dynamischer Lichtring zeigt an, ob Gemini gerade zuhört, denkt oder antwortet.

Der Speaker liefert 360°-Sound und kann erstmals mit einem Google TV Streamer gekoppelt werden, um ein Heimkino mit Surround-Sound zu schaffen. Wie gewohnt sind Multiroom-Gruppierung, Stereo-Paare und ein Mikrofon-Schalter für Privatsphäre integriert.

Designseitig setzt Google auf ein kompaktes, elegantes Gehäuse in vier Farben (Porcelain, Hazel, Jade, Berry) sowie auf nachhaltige Materialien mit 3D-gestricktem Stoffbezug.