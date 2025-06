UNO und Angry Birds Bounce erscheinen auf Apple Arcade

Das 6,99 Euro teure Spiele-Abo Apple Arcade bekommt man wieder neue Inhalte. Einige davon sind ab sofort verfügbar, auf andere müssen wir uns bis zum 3. Juli gedulden. Wir haben den gesamten Überblick für euch und alle Links zu den Neuerscheinungen auf Apple Arcade.

Einen echten Kartenspiel-Klassiker könnt ihr jetzt dank Apple Arcade komplett ohne Werbung und ohne In-App-Käufe genießen. UNO Arcade Edition bietet drei Modi, in denen ihr im Einzelspielermodus nach den klassischen UNO-Regeln spielen, in Quick Match gegen andere antreten oder in Custom Games mit besonderen Features wie Wild Swap Hands und Color Showdown für zusätzliche Spannung sorgen könnt.

Außerdem sind ab heute die folgenden drei „Klassiker“ auf Apple Arcade erhältlich: Das physikbasierte Rennspiel LEGO Hill Climb Adventures+, das unterhaltsame interaktive Abenteuer Lost in Play+ und das erfolgreiche 3D-Arcade-Spiel Helix Jump+. Alle drei kennen wir bereits als Premium- oder Fremium-Spiel.

Neues Angry Birds Spiel erscheint am 3. Juli

In knapp einem Monat gibt es schon wieder neues Futter. Angry Birds Bounce kombiniert den klassischen Charme von Angry Birds mit einem innovativen Arcade-Brick-Breaker-Twist. Wenn die Schweine ihre Inseln übernehmen, müssen die Vögel im wahrsten Sinne des Wortes zurückschlagen, sich zu mächtigen Schwärmen zusammenschließen und sich in die Luft schleudern, um eine Armee von Schweinen zu besiegen und ihre Heimat zurückzuerobern. Das klingt auf jeden Fall nach einer wilden Nummer.

„Angry Birds Bounce erfindet die klassische Angry Birds-Formel mit einem vertikalen Twist neu und sorgt so für ein frisches Gameplay, während es der DNA der Marke treu bleibt“, sagt Bryan Cook, Game Lead für Angry Birds Bounce bei Rovio. Wir sind gespannt, ob das tatsächlich der Fall sein wird.

Ebenfalls am 3. Juli werden drei weitere App Store Klassiker auf Apple Arcade erscheinen. Kingdom Rush 5: Alliance TD+, der neueste Teil der gefeierten Tower-Defense-Reihe, Suika Game+, ein unterhaltsames Puzzlespiel, in dem Früchte kombiniert werden müssen und Crayola Scribble Scrubbie Pets+, das die beliebten Kinderspielzeuge von Crayola in digitale Begleiter verwandelt.