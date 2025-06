Neuer Bestpreis: Sonos Roam 2 jetzt sogar für 129 Euro

Aktuell läuft ein Sonos-Sale, über den wir ja bereits berichtet haben. Auch der kleine Sonos Roam 2 ist Teil dieser Aktion, er ist dafür von 199 auf 139 Euro reduziert. Diesen Preis unterbietet Amazon jetzt noch einmal, zumindest mit der weißen Variante des tragbaren Lautsprechers. Diese ist jetzt für 129 Euro (Amazon-Link) zu haben – ein neuer Bestpreis.

Der Sonos Roam ist ein kleiner und kompakter Bluetooth-Lautsprecher, der nicht nur unterwegs genutzt werden kann. Der Speaker verfügt auch über ein WLAN-Modul und verwandelt sich damit in eurem heimischen Netzwerk in einen vollwertigen Sonos-Lautsprecher. Und genau dieses Alleinstellungsmerkmal macht ihn besonders interessant.

Im normalen Betrieb steht der Sonos Roam, entweder per USB-C oder einem drahtlosen Ladepad mit Strom versorgt, in eurer Küche oder eurem Badezimmer. Dort verwendet ihr ihn wie jeden anderen Sonos-Lautsprecher, gruppiert ihn mit dem großen HiFi-System im Wohnzimmer oder führt Sprachbefehle per Alexa aus. Dank der Bluetooth-Funktionalität könnt ihr den Sonos Roam 2 aber auch mitnehmen und unterwegs nutzen, der Akku hält dabei mindestens zehn Stunden lang durch.

Die Änderungen der zweiten Generation sind übrigens marginal. Nach dem Auspacken kann der Roam jetzt sofort per Bluetooth genutzt und später im WLAN mit dem Sonos-System verbunden werden. Ansonsten hat sich nur die Anordnung der Tasten auf der Rückseite sowie das Design des Sonos-Logos geändert. „Mit einem eleganten monochromen Logo und separaten, diskreten Tasten für Strom und Bluetooth für eine einfache Bedienung“, heißt es in den Worten des Herstellers.

Falls ihr mit Sonos noch nichts am Hut habt, dann gibt es in dieser Preisklasse sicherlich bessere Bluetooth-Lautsprecher, wie etwa den erst kürzlich von uns getesteten JBL Flip der siebten Generation. Wenn ihr euer Zuhause aber schon mit Sonos bestückt habt und einen weiteren Lautsprecher sucht, der auch mal das Haus verlassen darf, dann ist der Sonos Roam 2 für 129 Euro eine ziemlich interessante Sache.

