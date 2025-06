GamingBuddy: Update auf Version 4.0 integriert eine native iPad-Version

Über die tolle Videospiel-App GamingBuddy (App Store-Link) vom Entwickler Filip Nemecek haben wir in der Vergangenheit bereits häufiger berichtet. Nemecek hatte auch bereits den tollen Nintendo Switch-Companion SwitchBuddy (App Store-Link) veröffentlicht, eine echte Empfehlung für Fans der Nintendo-Konsolen.

Schon in den letzten Monaten hat sich bei GamingBuddy einiges getan, unter anderem hat Filip Nemecek seiner Videospiele-App eine deutsche Lokalisierung sowie eine eigene Apple TV-Version verpasst. GamingBuddy lässt sich weiterhin kostenlos aus dem App Store herunterladen und über ein optionales Abo bzw. einen Einmalkauf upgraden. Der Download ist rund 59 MB groß und benötigt iOS/iPadOS 16.0 oder tvOS 17.0 oder neuer auf dem jeweiligen Gerät.

Wie gerade zu lesen ist, wurde auch die iPadOS-Kompatibilität mit aufgeführt. Das hat einen einfachen Grund: Mit dem jüngst erschienenen Update auf Version 4.0.0 von GamingBuddy hat der Entwickler nun auch eine native iPad-Version veröffentlicht. Letztere wurde von den Usern häufig angefragt, so dass Nemecek diesem Wunsch nun nachgekommen ist. Die App nutzt den größeren Bildschirm des iPads, um Medien in größerem Format darzustellen und mehr Inhalte anzuzeigen, ohne dass zusätzliche Bildschirme geöffnet werden müssen. Gespeicherte Daten, beispielsweise Wunschlisten und Backlogs, werden nun auch über iCloud zwischen den Geräten synchronisiert.

Verbessertes Sammlungs-Management mit Tags und mehr

Darüber hinaus gibt es mit Version 4.0 ein verbessertes Sammlungs-Management: Favorisierte Spiele können durch benutzerdefinierte Tags weiter organisiert werden. Diese Tags sind dann auf den Spieledetail-Bildschirmen und in Listen sichtbar und können zum Filtern von Spielen verwendet werden. Außerdem können diese Tags mit dem Status (beispielsweise Backlog, Playing usw.) und der Plattform kombiniert werden, um relevante Spiele schnell zu finden. User können außerdem ihren Bibliotheksbildschirm auch anpassen, indem sie Komponenten wie den Schnellzugriff auf Filter oder die Up Next-Warteschlange ausblenden und Abschnitte neu anordnen.

Weiterhin wurden Spieldetails für Lieblingsspiele optimiert, um den Zugriff auf zusätzliche Funktionen wie das Ändern der Plattform oder das Anzeigen des Aktivitätsverlaufs zu vereinfachen. Es lassen sich nun zusätzlich zu der bestehenden Möglichkeit, Spiele zu bewerten, auch Notizen hinzufügen, die Hyperlinks unterstützen.

Entwicklerstudios folgen und Spielesuche in natürlicher Sprache

Um keine neuen Spielankündigungen von Entwicklern oder Publishern zu verpassen, kann man nun Entwicklerstudios und Unternehmen folgen, um Benachrichtigungen über neue Spiele zu erhalten und alle Ankündigungen auf dem Detailbildschirm des Unternehmens anzuzeigen. Der vollständige Zugriff auf diese Funktion erfordert GamingBuddy Unlimited. Die kostenlose Version ermöglicht es, bis zu zwei Unternehmen zu folgen, um diese Funktion auszuprobieren.

Mit Magic Find gibt es darüber hinaus eine neue Option, um Spiele anhand einer Beschreibung in natürlicher Sprache zu finden, ohne den Namen zu kennen. Dies kann für ältere Titel sehr nützlich sein. Ein Benutzer könnte beispielsweise nach einem „Unterwasser-Erkundungsspiel mit U-Boot“ suchen, und eines der ersten Ergebnisse wäre das Spiel Subnautica.Die kostenlose Version bietet drei Suchanfragen pro Monat. Mit GamingBuddy Unlimited entfällt diese Begrenzung.

Die Nutzung von GamingBuddy ist grundsätzlich kostenlos, wer unbegrenzte Spiele-Favoriten in der Anwendung speichern will, kann diese Option für 0,99 Euro/Monat oder 9,99 Euro/Jahr freischalten. Auch ein Einmalkauf für vergleichsweise hoch angesetzte 34,99 Euro ist vorhanden. Das neueste Update für GamingBuddy steht allen Nutzern und Nutzerinnen der App ab sofort im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. In den Reviews im App Store erhält die Videospiele-Anwendung im Durchschnitt sehr gute 4,7 von 5 Sterne.