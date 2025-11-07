Blackmagic Camera: Neue Funktionen für die Gratis-Kamera-App

Apples Kamera-App ist minimalistisch und bietet lediglich grobe Grundeinstellungen. Wer darüber hinaus mehr Parameter anpassen möchte, sollte sich die Blackmagic Camera App (App Store-Link) ansehen, die komplett kostenfrei und ohne Account zur Nutzung bereitstellt wird. In Version 3.2 haben die Entwickler neue Funktionen hinzufügt sowie Verbesserungen vorgenommen.

Wenn du bei YouTube, Vimeo oder Twitch live streamst, kannst du jetzt auch die Blackmagic Camera nutzen, um direkt von dort aus Inhalte ins Netz zu stellen. Du profitierst dann von den erweiterten Einstellungen, die die App an Bord hat. Darüber hinaus ist nun auch das SRT-Streaming zu Blackmagic-Streaming-Prozessoren sowie zu benutzerdefinierten RTMP- und SRT-Servern möglich. Damit richtet sich das Update besonders an Profis, die ihre Inhalte flexibel und in höchster Qualität übertragen möchten.

Das Update liefert auch verbessertes Feedback beim Anschließen oder Entfernen externer Speichergeräte, außerdem lässt sich jetzt die Anzahl der Multiview-Winkel für die Fernsteuerung auf dem iPad oder Mac individuell auswählen. Neben diesen Funktionen hat Blackmagic auch einige Fehlerbehebungen vorgenommen. So wurde ein Problem beim Starten der App mit aktivem automatischem Weißabgleich behoben, ebenso wie ein Bug, bei dem Audio-Monitoring gelegentlich aussetzte. Darüber hinaus sorgt das Update allgemein für bessere Leistung und mehr Stabilität.

Blackmagic Camera bietet eine Fernsteuerung

Ich habe die Blackmagic Camera App für mich entdeckt, da sie eine Fernbedienung mit einem zweiten Gerät ermöglicht. Wenn ich mich mit der rückseitigen iPhone-Kamera filme, kann ich mit einem weiteren iPhone oder iPad prüfen, ob alles perfekt im Bild ist. Darüber hinaus kann man mit der Fernbedienung auch Parameter einstellen oder die Videoaufnahme starten.

Es ist lobenswert, dass Blackmagic die Blackmagic Camera App komplett kostenfrei zur Verfügung stellt. Die Finanzierung erfolgt definitiv über andere Kanäle, zum Beispiel durch den Verkauf von professionellen Kameras oder praktischem Video-Zubehör.