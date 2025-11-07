iOS 26.2 bringt Offline-Songtexte für Apple Music

Vor wenigen Tagen hat Apple die erste Beta-Version von iOS 26.2 veröffentlicht und bringt endlich Offline-Songtexte in Apple Music mit. Seit der Einführung der Songtext-Funktion im Jahr 2016 hat Apple Music diese stetig ausgebaut – mit Features wie Live-Songtexten, Karaoke-Modus, Übersetzungen und einer praktischen Suchfunktion. Doch bisher war dafür immer eine aktive Internetverbindung notwendig, sei es über WLAN oder Mobilfunk.

Nutzer auf Reddit haben die neue Funktion entdeckt, und mein Test zeigt: Wenn Musik, Songs oder Alben zuvor heruntergeladen wurden, stehen fortan auch die Songtexte ohne Internetverbindung zum Mitlesen oder Mitsingen bereit. Zuvor waren Lyrics bei Offline-Musik schlichtweg nicht vorhanden. Jetzt speichert Apple Music die Texte lokal, sodass man sie jederzeit abrufen kann. Albumcover und Animationen sind offline aber weiterhin nicht verfügbar.

Diese Funktionen kommen auch mit iOS 26.2

Darüber hinaus bringt iOS 26.2 nächsten Monat weitere Funktionen mit – unter anderem die Live-Übersetzung für AirPods, die endlich den Weg nach Deutschland findet. Neu ist auch eine Option, um das Aussehen der Uhrzeit auf dem Sperrbildschirm besser anpassen zu können. Des Weiteren gibt es kleinere Änderungen für den Schlafindex, für die Freeform-App, für Erinnerungen, Podcasts, AirDrop, Wetter und Benachrichtigungen.