iOS 26.2: Alternative App-Marktplätze werden auch in Japan erlaubt

In dieser Woche, genauer gesagt am Dienstag, hat Apple die erste Betaversion von iOS 26.2 an Entwickler und Entwicklerinnen verteilt. Neben einigen Änderungen, Bugfixes und Verbesserungen sticht auch eine kleine Funktion hervor, die vor allem User in Japan sehr freuen dürfte. Es scheint, dass iOS 26.2 in Japan die Möglichkeit bietet, alternative App-Marktplätze auf dem Gerät installieren zu können. Das offizielle Release für iOS 26.2 wird für Dezember dieses Jahres erwartet.

Laut eines Beitrags von @Tzzlala bei X (ehemals Twitter) können iPhones, auf denen die Betaversion von iOS 26.2 installiert ist, alternative App-Marktplätze wie AltStore PAL oder Epic Games laden und installieren. Danach lassen sich Apps von diesen herunterladen. Lediglich In-App-Käufe für Epics Spiel Fortnite sind in Japan derzeit regional gesperrt.

Bisher war es nur Nutzern und Nutzerinnen in der EU möglich, alternative App-Marktplätze auf dem iPhone und iPad neben dem offiziellen App Store von Apple nutzen zu können. Apple hatte diese Option mit iOS 17.4 und iPadOS 18.0 eingeführt und entsprach damit den Anforderungen des EU-weiten Digital Markets Acts.

Auch Japan verabschiedete DMA-ähnliches Gesetz

Auch in Japan wurde bereits im Jahr 2024 ein ähnliches Gesetz vom Parlament verabschiedet. Dieses verpflichtet Apple, App Stores von Drittanbietern sowie externe Zahlungsdienstleister auf dem iPhone zuzulassen. Wie auch beim Digital Markets Act (DMA) in der EU soll das Gesetz darauf abzielen, die vorherrschende Dominanz großer Tech-Konzerne wie Apple, Google, Meta und Co. einzudämmen.

Das japanische Gesetz wird zum 18. Dezember dieses Jahres in Kraft treten, so dass die neuen geltenden Richtlinien mit Apples geplanter Veröffentlichung von iOS 26.2 im Dezember einher gehen. Auch Epic Games hat schon angekündigt, die eigene Spiele-Plattform bis Ende dieses Jahres in Japan veröffentlichen zu wollen. Welche Neuerungen sonst noch mit iOS 26.2 einher gehen werden, zeigt unser Artikel zum Thema auf.