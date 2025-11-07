iPhone Air: Nächste Generation mit zwei Kameras?

Während wir uns nach dem Release der ersten iPhone Air-Generation im September dieses Jahres noch mit selbiger beschäftigen, arbeitet Apple bereits im Hintergrund an einem überarbeiteten iPhone Air für das nächste Modelljahr. Und das ist offenbar auch dringend nötig: Mehreren Berichten zufolge soll das iPhone Air bislang ein echter Ladenhüter sein und sich von allen kürzlich vorgestellten iPhone-Modellen mit Abstand am schlechtesten verkaufen.

Wie es scheint, arbeitet Apple bereits mit Eifer daran, das iPhone Air etwas aufzupolieren. Wie nun der Weibo-basierte Account Digital Chat Station eines chinesischen Leakers mitteilt, könnte die 2026er Version des iPhone Air zwei rückseitige Kameras anstelle von nur einer spendiert bekommen. Digital Chat Station verfügt offenbar über Quellen in Apples Lieferkette und hat in der Vergangenheit bereits zutreffende Aussagen getroffen.

Der Weibo-Account prognostiziert, dass Apple für die nächste Version seines bislang dünnsten iPhones eine Dual-Kamera-Konfiguration evaluiert, bei der eine 48-MP-Fusion-Ultraweitwinkelkamera die bestehende 48-MP-Fusion-Hauptkamera ergänzt, ähnlich wie beim Basismodell des iPhone 17. Gleichzeitig erklärt der Leaker jedoch, dass das Gerät der zweiten Generation die charakteristische horizontale Kamera-Plattform beibehalten wird. Dies deutet darauf hin, dass die zweite Linse neben der bestehenden sitzen wird, im Gegensatz zur vertikalen Anordnung der beiden Objektive beim iPhone 17.

Rückseitige Kamera-Anordnung könnte zum Problem werden

In der erhobenen Plattform des iPhone Air sind gleich mehrere Technologien untergebracht, um den Platz für den Akku zu maximieren. Apple müsste demnach vermutlich die Innenausstattung erheblich umgestalten, um eine weitere Kamera unterzubringen.

Branchenanalyst Ming-Chi Kuo berichtete bereits, dass Apple in der zweiten Jahreshälfte von 2026 neben dem iPhone 18 Pro, dem iPhone 18 Pro Max und einem ersten faltbaren iPhone auch ein iPhone Air der zweiten Generation auf den Markt bringen werde. Apple plane laut Kuo außerdem, in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 ein drittes iPhone Air-Modell mit einem größeren Display auf den Markt zu bringen. Da sich die erste Generation des iPhone Air allerdings mehr schlecht als recht verkauft hat, kann es durchaus sein, dass Apple diese Pläne noch über den Haufen werfen wird.