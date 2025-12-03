Apple macht ernst: Wer noch mit iOS 18 unterwegs ist, bekommt das Upgrade auf iOS 26 inzwischen deutlich prominenter präsentiert. Zwar bleibt das Update optional, allerdings rückt Apple die neue Version nun so sehr in den Vordergrund, dass der Wechsel kaum noch zu übersehen ist.

Seit dem Start von iOS 26 im September tauchte das Update zunächst nur als Option am unteren Rand des Menüs „Softwareupdate“ in den Einstellungen auf. iOS 18 war weiterhin die Standardversion, weshalb Nutzer und Nutzerinnen vor allem Updates für iOS 18 im Blick hatten.

iOS 26 soll zum Standard werden

Ab sofort hat sich das jedoch geändert. Nutzer und Nutzerinnen, die weiterhin iOS 18 verwenden, sehen nun iOS 26.1 als empfohlenes Update ganz oben in der Liste. Die Updates für iOS 18 existieren zwar weiterhin, erscheinen aber nur noch am unteren Rand der Seite – und wirken dadurch weniger relevant.

Apple zwingt zu diesem Schritt zwar nicht aktiv, möchte das Upgrade aber eindeutig stärker pushen. Einerseits liegt das daran, dass viele aufgrund des neuen Liquid-Glass-Designs zögern, andererseits will Apple die Installationszahlen verständlicherweise erhöhen.

Zudem ermöglicht Apple seit iOS 15 bewusst, beim Vorgänger-System zu bleiben. Diese Freiheit wird aber nicht dauerhaft bestehen. Derzeit liefert Apple noch Sicherheitsupdates für iOS 18, doch diese Praxis dürfte irgendwann auslaufen. Sobald die Upgrade-Option für iOS 26 dauerhaft als Standard gesetzt ist, wird Apple iOS 18 vermutlich schrittweise ausblenden. Zumindest auf Geräten, die die neue Version unterstützen.

iOS 26 bringt auch Sicherheitsupdates mit

Letztlich gilt: Wer Wert auf aktuelle Sicherheitsupdates legt, wird früher oder später auf iOS 26 wechseln müssen. Für ältere Geräte, die iOS 26 nicht unterstützen, bleiben iOS 18-Updates aber weiterhin verfügbar.

Wie viele Nutzer und Nutzerinnen bereits auf iOS 26 umgestiegen sind, ist unklar. Apple veröffentlicht Akzeptanzzahlen traditionell erst einige Monate nach Release, sodass wir wohl erst im Januar oder Februar genauere Infos sehen werden.

Wichtig zu wissen: Das Update von iOS 18 auf iOS 26 ist endgültig! Ein Downgrade bietet Apple nicht an.