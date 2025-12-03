Dreame, einst bekannt für seine richtig guten Saug- und Wischroboter, expandiert stark und drängt auch in andere Bereiche vor. Neuerdings gibt es reichlich Zubehör für die Küche: Unter anderem startet mit der MX60 jetzt eine Küchenmaschine, die einen patentierten Doppelknethaken und einen lautlosen 800-Watt-Motor mitbringt.

Die Doppelhaken sollen dafür sorgen, dass der Teig nicht die Schüssel hochklettert. Gleichzeitig wird die Knetzeit um rund 20 Prozent reduziert. Für den entsprechenden Antrieb sorgt der 800 Watt starke DC-Motor, der auch bei maximaler Leistung nur eine minimale Geräuschentwicklung erzeugen soll. Über das integrierte Display kann man aus 12 präzisen Geschwindigkeitsstufen wählen; zudem lässt sich ein Timer definieren. Eine smarte App-Anbindung ist für diese Maschine wohl nicht vorgesehen.

Dreame MX60 bietet praktisches Zubehör

Darüber hinaus sind die verschiedenen Stufen auch für das unterschiedliche Zubehör ausgelegt, da es sowohl einen flachen Rührhaken als auch einen Schneebesen gibt. Der 6 Liter große Edelstahltopf kann auch große Mengen zubereiten und bis zu 1,5 Kilogramm Mehl in einer einzigen Charge vermischen. Mit dabei ist ein Spritzschutz, der die Küche sauber hält, sowie Saugnäpfe auf der Unterseite, sodass die Dreame MX60 sicher auf der Arbeitsfläche steht.

Während das genannte Zubehör im Lieferumfang enthalten ist, gibt es die Möglichkeit, an der Front separat erhältliche Erweiterungen anzubringen. Dazu zählen eine Nudelmaschine sowie ein Fleischwolf, der auch als Teigpresse fungieren kann. Über einen weiteren Aufsatz lassen sich auch Würstchen bequem füllen.

Inwieweit die Dreame MX60 im Vergleich zu etablierten Marken abschneidet, ist bisher nicht bekannt. Wenn dir die Spezifikationen zusagen, kannst du die Küchenmaschine jetzt für 399 Euro kaufen, wobei die Lieferung aktuell rund eine Woche beträgt. Im Online-Shop von Dreame wird die Maschine derzeit für 359 Euro angeboten.