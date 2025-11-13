1Password: Beliebter Passwort-Manager jetzt mit neuer Entsperr-Funktion

Die Passwort-Manager-App 1Password (App-Store-Link) ist schon seit mehreren Jahren auf meinen Apple-Geräten installiert und bis zum Launch von Apples eigener Passwörter-App habe ich 1Password auch rege genutzt. Inzwischen nutze ich die App vorrangig für die Speicherung von Kreditkarten-Details und mehr. Jetzt hat 1Password ein kleineres Update bekommen, das der App eine praktische neue Entsperr-Funktion hinzufügt.

Ab Version 8.11.18 müsst ihr 1Password nicht mehr extra entsperren, wenn ihr euer iPhone bereits über FaceID oder mit dem Code entsperrt habt. Das ist sehr praktisch, da es definitiv Zeit spart. Und das Gute ist, dass sich dieser neuer Entsperr-Mechanismus auch zeitlich begrenzen lässt.

Um das Feature zu aktivieren, geht in 1Password auf die Einstellungen und dann auch „Sicherheit“. Dort findet ihr nach dem Update den Menüpunkt „Mit Gerät entsperren“. Aktiviert ihr den Toggle-Button, müsst ihr 1Password nicht mehr separat entsperren, wenn euer Gerät bereits entsperrt ist.

Unterhalb des Toggles befindet sich die Einstellungsmöglichkeit für die zeitliche Begrenzung. Hier könnt ihr festlegen, wann 1Password erneut nach fragen soll, um entsperrt zu werden. Auswählen könnt ihr aus verschiedenen vorgeschlagene Möglichkeiten, von „Niemals“, über „Nach 10 Minuten“ bis zu „Nach 30 Tagen“. Eine vollständig benutzerdefinierte Auswahl ist nicht möglich.

Neues App-Update steht zum Download bereit

Ich finde die neue Funktion definitiv praktisch und eine sinnvolle Ergänzung – insbesondere weil man eine zeitliche Begrenzung dazu einstellen kann. Version 8.11.18 von 1Password könnt ihr ab sofort im App Store herunterladen.

Die App bleibt für mich weiterhin ein leistungsstarker Passwort-Manager, der mehr kann als nur Passwörter zu speichern. Schade finde ich nur, dass es nur ein Abo-Modell der App gibt. Eine Einmalkaufoption bei einer solchen App fände ich klasse.