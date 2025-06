Neue Zahlen von Apple: So viele iPhones laufen mit iOS 18

iOS 18 ist auf der Überholspur: Laut neuer Zahlen von Apple hat sich das aktuelle Betriebssystem schneller verbreitet als sein Vorgänger iOS 17 – zumindest im gleichen Zeitraum.

Aktuell läuft iOS 18 auf 88 Prozent aller iPhones, die in den letzten vier Jahren erschienen sind – also ab dem iPhone 13. Schaut man auf alle aktiven iPhones weltweit, sind es immerhin 82 Prozent, die bereits auf iOS 18 setzen. Zum Vergleich: Im Januar waren es noch 76 Prozent beziehungsweise 68 Prozent. Da hat sich also ordentlich was getan.

Auch im Jahresvergleich schlägt iOS 18 seinen Vorgänger: Im Juni 2024 lag die iOS-17-Verbreitung bei 86 Prozent (bei neueren iPhones) und 77 Prozent bei allen Geräten. iOS 18 kommt also schneller bei den Nutzerinnen und Nutzern an.

iPadOS 18 ist ebenfalls beliebt

Und wie sieht es beim iPad aus? iPadOS 18 ist mittlerweile auf 81 Prozent aller iPads installiert, die in den letzten vier Jahren auf den Markt kamen – und auf 71 Prozent aller iPads insgesamt. Auch hier liegt iPadOS 18 klar vor der Version vom Vorjahr: Damals waren es im Juni nur 77 Prozent beziehungsweise 68 Prozent.

Ein Grund für den Boom dürfte Apple Intelligence sein – darunter KI-Features wie Genmoji, neue Schreibwerkzeuge oder der Image Playground. Diese frischen Extras sorgen offenbar dafür, dass viele möglichst schnell auf iOS 18 wechseln.

Apple betont außerdem, wie wichtig regelmäßige Updates sind – nicht nur für neue Funktionen, sondern auch für Sicherheit und Stabilität. Dank der engen Verzahnung von Hard- und Software kann Apple auch ältere Geräte lange mit neuen Features versorgen.

iOS 26 statt iOS 19

Und es geht weiter: Schon nächste Woche zur WWDC 2025 wird Apple den Nachfolger von iOS 18 vorstellen – inklusive spannender Neuerungen und angeblich auch einiger Design-Updates. Dann wohl nicht unter dem Namen iOS 19, sondern iOS 26.