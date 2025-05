Apple soll iOS 26 auf der WWDC vorstellen – nicht iOS 19

Was sich zuerst als Aprilscherz anhört, scheint wohl bittere Wahrheit zu sein – zumindest, wenn man Mark Gurman von Bloomberg glaubt. Apple steht offenbar vor der größten Umbenennung seiner Betriebssysteme seit Bestehen des Unternehmens. Künftig sollen iOS, macOS, iPadOS & Co. nicht mehr mit klassischen Versionsnummern bezeichnet werden, sondern mit Jahreszahlen – ähnlich wie man es von Windows kennt.

Demnach wird iOS 19 im Herbst von „iOS 26“ abgelöst. Gleiches gilt für die anderen Plattformen: iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 und visionOS 26 sollen das neue, einheitliche Schema bilden. Der Sprung in der Nummerierung erfolgt, weil Apple nicht das aktuelle Jahr verwendet, sondern das kommende – also 2026 statt 2025.

Ziel der Änderung: mehr Klarheit und Konsistenz für Nutzer und Entwickler. Bisher gab es ein ziemliches Durcheinander bei den Versionsnummern, da die Systeme zu unterschiedlichen Zeiten eingeführt wurden und ihre eigene Nummernlogik hatten – zum Beispiel iOS 18, macOS 15 und visionOS 2.

iOS 26 wird im Herbst 2025 vorgestellt

Die neue Strategie erinnert an ähnliche Schritte von Samsung und Microsoft. Samsung nannte 2020 sein neues Flaggschiff nicht Galaxy S11, sondern Galaxy S20 – passend zum Jahr der Veröffentlichung. Microsoft benannte seine Systeme schon in den 90ern nach Jahren, etwa Windows 95 oder Windows 98.

Bekannt geben will Apple den neuen Namensstil auf der WWDC 2025 am 9. Juni. Gleichzeitig werden dort frische Benutzeroberflächen für alle Systeme präsentiert. Der neue Look trägt intern den Codenamen „Solarium“ und bringt wohl einheitlichere Designs über Geräte hinweg – von iPhone bis Apple TV.