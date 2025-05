Kalender-App Fantastical: Jetzt per KI E-Mails in Kalender-Termine umwandeln

Ein kleiner Blick in unser Archiv zeigt: Bereits seit November 2012 haben wir Fantastical (App Store-Link) im Einsatz. Kurz nach dem Start für Mac ist die Kalender-Apps damals für das iPhone erschienen. Noch zum Preis von nur 1,79 Euro, aber der App Store war damals auch noch ein ganz anderes Geschäftsfeld. Mittlerweile hat sich bei Fantastical viel geändert, unter anderem wurde vor einigen Jahren ein Abo-Modell eingeführt.

Nun soll es Nutzern und Nutzerinnen von Fantastical noch einfacher gemacht werden, Ereignisse ohne großen Aufwand erstellen zu können. Der Kalender ermöglicht es nun, auch ohne Öffnen der App Termine zu erstellen. Das Entwicklerteam greift dabei auf Künstliche Intelligenz zurück, vor allem Google Gemini, um den Usern bei der Umwandlung von E-Mails in Kalendereinträge behilflich zu sein.

Die Vorgehensweise bei dieser neuen Funktion ist denkbar einfach: Eine vorhandene E-Mail wird einfach an die Mailadresse email@fantastical.app weitergeleitet. Wichtig zu wissen: Für den Versand der E-Mail muss eine mit dem Flexibits-Konto verbundene E-Mail-Adresse verwendet werden. Kurz darauf werden die in der E-Mail enthaltenden Termininfos im Kalender angezeigt. Mögliche Beispiele für eine Anwendung dieses Features wären etwa eine Reservierungsbestätigung für ein Restaurant, Sport-Trainingspläne, eine Einladung zur Hochzeit, der Erhalt von digitalen Konzerttickets oder die Online-Buchung eines Arzttermins.

Laut Aussage vom Flexibits-Entwicklerteam lässt sich so ziemlich alles an die universelle E-Mail-Adresse senden:

„Du kannst senden, was du willst! Fantastical wird versuchen, Ereignisse in jeder E-Mail zu erkennen, die du sendest. Es kann auch mehrere Ereignisse aus einer E-Mail erkennen. Du kannst sogar Anweisungen zu deiner weitergeleiteten E-Mail hinzufügen. Wenn du beispielsweise Zeit einplanen möchtest, um eine durchdachte Antwort an einen Freund zu schreiben, kannst du die E-Mail weiterleiten und angeben, wann sie geplant werden soll.“