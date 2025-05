PopSockets Kick-Out: Neuer MagSafe-Grip und -Aufsteller für das iPhone vorgestellt

Die PopSockets für iPhones mit MagSafe-Unterstützung erfreuen sich auch hierzulande großer Beliebtheit: Einfach an der Rückseite angebracht, ermöglichen sie es, das iPhone sicherer und bequemer in der Hand zu halten. Mittlerweile gibt es die PopSockets in zig verschiedenen Farben und Mustern, und auch eigene Designs sind möglich.

Nun hat man ein neues Modell der PopSockets vorgestellt, das endlich auch die Möglichkeit bietet, ein iPhone in einer vertikalen Position aufzustellen. Diese Funktion dürfte sich vor allem beim Ansehen von Videos im Querformat, beispielsweise bei YouTube, Instagram oder TikTok, oder auch für FaceTime-Anrufe als nützlich erweisen.

Der magnetische PopSocket Kick-Out lässt sich über den MagSafe-Ring drehen, um dann in einem zweiten Schritt einen kleinen Ständer auszuklappen. Auf diese Weise kann das iPhone entweder im Hoch- oder im Querformat auf einem Tisch aufgestellt werden. Die übliche PopSockets-Grip-Funktion geht bei dem neuen Modell nicht verloren, dazu muss lediglich der Ständer wieder eingeklappt werden.

Der neue PopSockets Kick-Out ist bereits auf der US-amerikanischen Website des Herstellers gelistet und kostet dort in insgesamt sechs verschiedenen Farben – Schwarz, Braun, Dunkelblau, Rosa, Lavendel und Silber/Aluminium – jeweils 40 USD. Es ist davon auszugehen, dass die neuen PopSockets Kick-Outs bald auch in Deutschland landen und wohl zu Preisen zwischen 40 und 45 Euro angeboten werden.