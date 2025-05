WiZ Gradient Light Bars: Mehrfarbiges Stimmungslicht zum Knallerpreis

Anfang des Monats habe ich euch ja bereits die neue WiZ HDMI Sync Box vorgestellt, die vor allem als günstige Alternative zur teuren Hue Sync Box interessant ist. Passend dazu hat WiZ neue Leuchten vorgestellt, die jedoch nicht zwingend an die Sync Box gebunden sind. Dazu gehören auch die WiZ Gradient Light Bars, die sich wunderbar alleine verwenden lassen.

Sensationeller Preis bei Amazon mit langer Lieferzeit

Bei Amazon bekommt ihr die WiZ Gradient Light Bars, es handelt sich um ein Doppelpack, derzeit für sensationelle 29,99 Euro, wenn ihr den 10 Euro Rabattcoupon auf der Produktseite aktiviert. Das entspricht mal eben einem Preisnachlass in Höhe von 50 Prozent. Allerdings wird die Lieferzeit mit ein bis drei Monaten angegeben, wobei es bei Amazon oftmals schneller geht.

Eine Lieferung innerhalb von wenigen Werktagen gibt es derzeit bei tink.de oder Cyberport, in beiden Fällen bezahlt ihr allerdings den vollen Preis von Höhe von 59,90 Euro plus Versandkosten.

Die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick

Im Lieferumfang enthalten ist das Doppelpack der WiZ Gradient Light Bars mit einer festen Verkabelung. Vom Knotenpunkt aus führt ein jeweils 150 Zentimeter langes Kabel zu den Lichtleisten. In die andere Richtung sind es 50 Zentimeter bis zum Controller, der auch über eine Taste zum Ein- und Ausschalten verfügt. Nach weiteren 45 Zentimetern befindet sich am Ende des Kabels ein USB-A-Stecker. Die Leistungsaufnahme ist mit maximal 8,2 Watt sehr überschaubar.

Die WiZ Gradient Light Bars lassen sich problemlos am USB-A-Port des Computers oder sogar an einer Powerbank betreiben. Mit dabei ist aber auch ein einfaches USB-Netzteil. Die Lichtleisten können flach abgelegt werden, zusätzlich sind jeweils zwei Halterungen mit dabei. Mit den einen können die WiZ Gradient Light Bars hochkant aufgestellt werden, mit den anderen ist eine klebende Befestigung an glatten Oberflächen möglich.

Die Verbindung zum Smart Home wird per WiFi hergestellt, ebenso ist eine Kopplung mit Matter, Amazon Alexa und Google Home möglich.

Die Steuerung über die WiZ-App

In der übersichtlich gestalteten WiZ-App können insgesamt 25 dynamische Szenen gewählt werden, bei denen die Lichtleisten auch mehrere Farben gleichzeitig anzeigen können. Zudem können Helligkeit und Geschwindigkeit der Effekte angepasst werden.

Darüber hinaus gibt es 10 statische Szenen und die Option zur Auswahl von manuellen Farbtönen, wobei es dann keinen Gradient-Effekt gibt. Manuelle Gradient-Szenen können die WiZ Gradient Light Bars nicht darstellen, wohl aber kann man die beiden Lichter unabhängig voneinander steuern. Als kleines Extra bietet WiZ einen Musik-Sync über das Smartphone an.

Zwar gibt es in der WiZ-App einige Extras, wie etwa eine Anwesenheitssimulation, insgesamt ist der Funktionsumfang aber schon deutlich eingeschränkter als bei Philips Hue. Insbesondere fehlt mir die manuelle Erstellung von Gradient-Szenen. Ebenfalls beachten sollte man, dass die Gradient Light Bars von WiZ nicht so hell sind wie die Play Lightbar von Philips Hue. Ihr bekommt ihr demnach kein Gadget zur direkten Beleuchtung, sondern definitiv „nur“ ein Stimmungslicht.

Am Ende darf man aber auch den Preis nicht außer Acht lassen. Selbst zum offiziellen Listenpreis kostet eine WiZ Gradient Light Bar nur 30 Euro, während man bei Philips Hue für eine einfarbige, aber deutlich hellere Play Lightbar schon knapp 80 Euro bezahlen soll. Das aktuelle Amazon-Angebot, bei dem ihr WiZ Gradient Light Bars für nur 30 Euro bekommt, ist schon ziemlich krass.

