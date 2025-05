Hands-On mit der neuen WiZ HDMI Sync Box

In der vergangenen Woche hat Signify, der Hersteller von Philips Hue und WiZ, neue Produkte vorgestellt. An der Reihe war dieses Mal die WiFi-Marke WiZ, die vor allem mit günstigen Preisen zu solider Qualität punkten will. Und genau das scheint mit der neuen WiZ HDMI Sync Box zu klappen, denn sie ist im Handel bereits für 89,99 Euro erhältlich. Es wird aber noch besser.

Während man bei Philips Hue selbst für die „alte“ und technisch vergleichbare HDMI Sync Box 4K noch über 200 Euro bezahlt, bekommt man bei WiZ sogar einen Leuchtstreifen mit dazu – ohne Aufpreis. Neben dem Paket für 55 bis 65 Zoll große Fernseher für 89,99 Euro bekommt ihr auch noch ein Set für 75 bis 85 Zoll große Fernseher mit einem etwas längeren Leuchtstreifen für 109,99 Euro.

Einfache Installation und einfacher HDMI-Anschluss

Im Vergleich zur Konkurrenz der teuren Schwestermarke gibt es bei WiZ aber auch einige Einschränkungen: So kann ohne zusätzliches Zubehör nur eine externe Quelle angeschlossen werden. Für mich persönlich ist das gar kein Problem, denn ich verwende ausschließlich einen Apple TV und ganz, ganz selten mal einen BluRay-Player. Wenn es bei euch ähnlich aussieht und ihr mit 4K bei 60 Hertz auskommt, dann ist die WiZ HDMI Sync Box prima für euch geeignet. Gänzlich ungeeignet ist sie dagegen, wenn ihr hauptsächlich interne Funktionen des Fernsehers nutzt.

Die Montage des Leuchtstreifens am Fernseher ist denkbar einfach: Mit dem mitgelieferten Putztuch wird zunächst die Rückseite des TVs gereinigt, damit der Leuchtstreifen ordentlich aufgeklebt werden kann. An den oberen beiden Ecken wird das Kabel zu einer kleinen Schlaufe gedreht und mit einem Clip befestigt. Nicht unbedingt die schickste Lösung, allerdings schaut man ja nun auch nicht täglich auf die Rückseite des Fernsehers. Klasse: Die WiZ HDMI Sync Box ist so leicht und klein, dass sie flexibel platziert werden kann – man kann sie auf die Wandhalterung des Fernsehers legen oder mit einem doppelseitigen Klebeband an der Rückseite befestigen.

Nach der Einrichtung in der WiZ-App und der Kopplung mit dem heimischen WLAN startet die Synchronisation mit dem TV-Bild immer dann, wenn der externe Zuspieler ein Signal liefert. In der App gibt es zudem einige Einstellungen, mit der ihr den Ambilight-ähnlichen Effekt nach euren Wünschen anpassen könnt. Was es sonst noch rund um die WiZ HDMI Sync Box entdecken könnt, seht ihr im folgenden Video, das wir für euch angefertigt haben:

Offiziell fällt der Startschuss für die Verfügbarkeit des neuen Gadgets im Laufe des Monats. Das Bundle für kleinere Fernseher bekommt ihr bereits bei tink.de für 89,99 Euro. Das größere Set war bereits kurzfristig bei Amazon gelistet, ist aktuell aber nicht lieferbar. Darüber hinaus bietet WiZ zwei neue Leuchten an, die sich prima mit der Sync Box kombinieren lassen.

Um den Ambilight-ähnlichen Effekt auf Wandflächen links und rechts des Fernsehers auszuweiten, bietet sich die große Stehleuchte WiZ Gradient Floor Light an, die ihr für 89,99 Euro bekommt. Die Besonderheit im Vergleich zu ähnlich günstigen Konkurrenten: Die Stehleuchte von WiZ kommt in einem Stück und muss nicht montiert werden. Sie kann mehrere Farbzonen darstellen und ist darüber hinaus mit Matter kompatibel.

Das gilt übrigens auch für die WiZ Gradient Light Bars, die es für sehr günstige 59,99 Euro im Doppelpack gibt. Ihr könnt sie entweder hochkant neben dem Fernseher aufstellen oder horizontal darunter platzieren. Dank der passenden Halterungen ist auch eine geklebte Installation an der Rückseite des Fernsehers möglich.