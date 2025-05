Apple erklärt die Funktionen von Apple Intelligence im neusten Video

Nutzt ihr Apple Intelligence? Ich selbst greife auf den smarten Assistenten derzeit nur sporadisch zu, unter anderem finde ich Clean Up und Visual Intelligence aber sehr hilfreich. Wenn ihr noch etwas Inspiration benötigt, um Apple Intelligence in euer Leben einziehen zu lassen, hat Apple jetzt ein Video veröffentlicht, in dem die Funktionen von Apple Intelligence noch einmal erklärt werden.

Bereinigen: Objekte von Fotos entfernen

Apple Intelligence kann ungewünschte Objekte auf Fotos einfach entfernen. Dazu muss man das Objekt, die Person oder den Gegenstand einfach markieren, damit Apple Intelligence ans Werk gehen kann. Oftmals sind die Ergebnisse gut.

Mit Genmoji personalisierte Emojis generieren

Genmoji ist eine neue Funktion, mit der man mithilfe künstlicher Intelligenz personalisierte Emojis erstellen kann. Anhand von Textbeschreibungen oder Fotos generiert das System einzigartige Emojis, die sich an den eigenen Vorstellungen orientieren.

Image Playground: Fotos mit KI erstellen

Mit Image Playground kann man mithilfe von KI in Sekundenschnelle Bilder generieren – direkt in Apps wie Nachrichten, Notizen oder in einer eigenen Image-Playground-App. Nutzer können aus verschiedenen Stilen wählen oder Personen aus der eigenen Fotomediathek einbeziehen.

Zusammenfassen: E-Mails schneller lesen

Apple Intelligence kann eine lange E-Mail zusammenfassen, um die Kernthemen herauszuarbeiten.

Schreibwerkzeuge: Texte umschreiben

Apple Intelligence kann Texte umschreiben, um zum Beispiel die Tonalität zu ändern. Aus einer harschen E-Mail kann schnell eine freundliche Nachricht werden.

Schreibwerkzeuge: ChatGPT hilft weiter

Wenn Apple Intelligence an seine Grenzen stößt, hilft ChatGPT weiter. Fordert ChatGPT einfach auf, was zu tun. Im Video wird gezeigt, wie ChatGPT einen Trainingsplan erstellt.

Visual Intelligence: Durch die Kamera blicken

Visual Intelligence ist eine Funktion, die mithilfe künstlicher Intelligenz Informationen über Objekte, Orte und Texte liefert, indem die iPhone-Kamera verwendet wird. Durch einfaches Antippen und Halten der Kamera-Steuerung kann man beispielsweise Pflanzen identifizieren, Geschäftsinformationen abrufen oder Textinhalte übersetzen und vorlesen lassen.