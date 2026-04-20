Apple plant neue Funktionen zur Startbildschirm-Anpassung in iOS 27

Apple arbeitet laut aktuellen Berichten an einer Erweiterung der Anpassungsmöglichkeiten für den iPhone-Startbildschirm in der kommenden Version iOS 27. Wie der Tech-Journalist Mark Gurman von Bloomberg berichtet, sollen Nutzer und Nutzerinnen künftig über zwei neue Optionen verfügen: „Rückgängig“ und „Wiederherstellen“. Diese Funktionen zielen darauf ab, Änderungen am Startbildschirm einfacher rückgängig zu machen oder wiederherzustellen.

Bisher bietet das iPhone beim langen Drücken auf den Startbildschirm ein Menü mit vier Optionen: „Widget hinzufügen“, „Anpassen“, „Hintergrundbild bearbeiten“ und „“Seiten bearbeiten““. Gurman erklärt in seinem jüngsten „Power On“-Newsletter: „Apple erwägt, in diesem Menü Schaltflächen für ‚Rückgängig‘ und ‚Wiederherstellen‘ hinzuzufügen, um das Rückgängigmachen oder Wiederherstellen von Änderungen zu vereinfachen.“ Diese Ergänzung könnte die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessern, insbesondere für Personen, die häufig Anpassungen am Startbildschirm vornehmen.

Betaphase für iOS 27 dürfte im Juni dieses Jahres beginnen

Neben den neuen Startbildschirm-Funktionen werden weitere Neuerungen für iOS 27 erwartet. Dazu zählen unter anderem eine eigenständige Siri-App sowie Fortschritte im Bereich Apple Intelligence. Das Update soll sich durch einen besonderen Fokus auf Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen auszeichnen.

Die Betaphase für iOS 27 soll im Juni beginnen, während die offizielle Veröffentlichung für September geplant ist. Erste offizielle Features werden in der Regel bei der großen Software-Keynote der WWDC, die in diesem Jahr am 8. Juni stattfinden wird, vorgestellt werden. Dann dürfte im Groben klar sein, was wir mit iOS 27 zu erwarten haben.