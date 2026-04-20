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Apple plant neue Funktionen zur Startbildschirm-Anpassung in iOS 27

Neue Infos von Mark Gurman

Mel1 Kommentar zu Apple plant neue Funktionen zur Startbildschirm-Anpassung in iOS 27

iOS 27 Banner mit buntem Farbverlauf - Quelle ChatGPT

Apple arbeitet laut aktuellen Berichten an einer Erweiterung der Anpassungsmöglichkeiten für den iPhone-Startbildschirm in der kommenden Version iOS 27. Wie der Tech-Journalist Mark Gurman von Bloomberg berichtet, sollen Nutzer und Nutzerinnen künftig über zwei neue Optionen verfügen: „Rückgängig“ und „Wiederherstellen“. Diese Funktionen zielen darauf ab, Änderungen am Startbildschirm einfacher rückgängig zu machen oder wiederherzustellen.

Bisher bietet das iPhone beim langen Drücken auf den Startbildschirm ein Menü mit vier Optionen: „Widget hinzufügen“, „Anpassen“, „Hintergrundbild bearbeiten“ und „“Seiten bearbeiten““. Gurman erklärt in seinem jüngsten „Power On“-Newsletter: „Apple erwägt, in diesem Menü Schaltflächen für ‚Rückgängig‘ und ‚Wiederherstellen‘ hinzuzufügen, um das Rückgängigmachen oder Wiederherstellen von Änderungen zu vereinfachen.“ Diese Ergänzung könnte die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessern, insbesondere für Personen, die häufig Anpassungen am Startbildschirm vornehmen.


Betaphase für iOS 27 dürfte im Juni dieses Jahres beginnen

Homescreen von iOS 26 auf einem iPhone.
Schon mit iOS 26 gab es weitere Anpassungsmöglichkeiten für den Home- und Sperrbildschirm.

Neben den neuen Startbildschirm-Funktionen werden weitere Neuerungen für iOS 27 erwartet. Dazu zählen unter anderem eine eigenständige Siri-App sowie Fortschritte im Bereich Apple Intelligence. Das Update soll sich durch einen besonderen Fokus auf Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen auszeichnen.

Die Betaphase für iOS 27 soll im Juni beginnen, während die offizielle Veröffentlichung für September geplant ist. Erste offizielle Features werden in der Regel bei der großen Software-Keynote der WWDC, die in diesem Jahr am 8. Juni stattfinden wird, vorgestellt werden. Dann dürfte im Groben klar sein, was wir mit iOS 27 zu erwarten haben.

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Mel
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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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Kommentare 1 Antwort

  1. Zuerst sollte es mal eine Einstellung geben, mit der man den „Wackelmodus“ erlauben/verbieten kann, damit es nicht bei jedem unbeabsichtigten Halten auf eine freie Fläche zu unerwünschten Änderungen kommt. Dann müsste man viele versehentliche Änderungen gar nicht erst rückgängig machen.

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