Avelo Running: Ein smarter Laufschuh als Ergänzung zur Apple Watch

Avelo Running ist ein fitness-orientiertes Start-up, das kürzlich sein erstes Produkt vorgestellt hat: einen smarten Laufschuh. Der Schuh soll über modernste Technologie verfügen, die euer Lauf-Workout noch genauer aufzeichnen und auswerten kann, als die Apple Watch. Dabei versteht Avelo seinen Schuh jedoch nicht als Konkurrenzprodukt zur Apple Watch, sondern als sinnvolle Ergänzung.

Wer im Laufschuh-Segment erfolgreich sein will, muss eine spezielle Hürde nehmen: Die Bindung, die Läufer zu ihren Lieblings-Laufschuhmarken haben. Darum hat sich Avelo Running bei der Entwicklung seines smarten Schuhs auch zunächst auf das Design und die Funktionalität seines Schuhs konzentriert. Die technische Ausstattung folgte nachgelagert. So soll der Avelo-Running-Laufschuh also auch ohne smarte Ergänzung ein Produkt sein, das Läufer mit unterschiedlicher Marken-Präferenz überzeugen soll.

Gespickt sind diese Laufschuhe dann mit Chips, die aus Avelos eigener Entwicklung stammen und die, da sie direkt im linken und rechten Schuh installiert sind, noch genauere Laufdaten erfassen können sollen, als die Apple Watch. Dennoch ist der Schuh kein Konkurrenzprodukt zu Smart Watch und Smartphone, sondern wird als Ergänzung verstanden und vermarktet.

Denkt man an „smarte Schuhe“, drängt sich unweigerlich die Frage auf, ob man diese denn auch laden müsse, bevor man sie benutzen kann. Bei den Avelo-Running-Laufschuhen soll das allerdings nicht der Fall sein. Die Batterie des Schuhs ist Avelo zufolge so gestaltet, dass sie genau so lange hält, wie der Schuh verwendet werden kann.

Im Video erzählt Avelo-Gründer Royi Metser, wie er zu seiner Idee der Avelo-Running-Laufschuhe gekommen ist:

Laufschuh noch nicht offiziell gelauncht

Die Daten, die die Sensoren in den Schuhen sammeln, lassen sich dann per App auswerten und Avelo gibt euch auf Grundlage der Daten Tipps, wie ihr eure Laufleistungen verbessern könnt.

Der Avelo-Running-Laufschuh ist bislang noch nicht im Handel erhältlich, da das Start-up gerade erst an die Öffentlichkeit getreten ist. Wer sich für den Schuh interessiert, kann sich auf der Webseite des Unternehmens registrieren, um alle Neuigkeiten per Mail zu erhalten und sich Rabatte zu sichern.