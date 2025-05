Das Wochenend-Gewinnspiel mit Philips Hue

Ich persönlich glaube, dass uns bei Philips Hue ein ziemlich spannendes Jahr bevorsteht. Es wird eine smarte Türklingel erscheinen und erste Matter-Hinweise bei den Leuchtmitteln konnte ich auch schon entdecken. Klar ist ohnehin schon: Philips Hue bietet das umfassendste Portfolio, wenn es um smarte Beleuchtung geht.

Vor rund eineinhalb Jahren hat man das Beleuchtungssystem um smarte Kameras erweitert. Philips Hue Secure bietet verschiedene Kamera-Modelle mit einer tiefen Integration in die Hue-App. Unter anderem können die Kameras als Bewegungssensoren genutzt werden und natürlich auch Ereignisse als Clips in der Cloud speichern.

Falls ihr Philips Hue schon verwendet oder die Chance nutzen möchtet, um endlich damit loszulegen, dann haben wir an diesem Wochenende etwas für euch. Wir verlosen eine Philips Hue Secure Kamera mit Standfuß im Wert von 169,99 Euro.

Neben der tollen Integration in die Hue-App und das Zusammenspiel mit den Hue-Lampen bietet die Hue Secure Kamera eine 1080p-Auflösung, Zwei-Wege-Audio, eine sichere Verschlüsselung sowie intelligente Erkennungsbereiche und kann dank der IP65-Zertifizierung auch im Außenbereich aufgestellt werden (mit einem zusätzlichen Outdoor-Netzteil).

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist mal wieder kinderleicht. Wenn ihr die Hue Secure Kamera gewinnen möchtet, müsst ihr lediglich bis zum kommenden Sonntag um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und darin einen Nachweis einfügen, dass ihr unsere Hueblog-App installiert habt – also beispielsweise einen Screenshot von eurem Homescreen.

Wenn ihr euch für Philips Hue interessiert, dann sollte diese App ohnehin nicht auf eurem iPhone oder iPad fehlen. Dort informieren wir euch jeden Tag über Neuigkeiten, Angebote und Updates aus der Welt von Philips Hue. Mittlerweile ist der Hueblog seit 2017 online und es wurden mehr als 3.000 Artikel rund um smarte Beleuchtung veröffentlicht.