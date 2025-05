Tink Basics Smart Plug mit Matter bereits für 11,11 Euro

Noch im vergangenen Jahr ist tink.de mit einigen eigenen Matter-Produkten gestartet. Neben einfachen Leuchtmitteln und Kontaktsensoren verkauft der Smart Home Online-Shop mittlerweile auch Smart Plugs. Der Tink Basics Smart Plug ist sogar auf Amazon erhältlich, besonders spannend ist derzeit aber ein Angebot im hauseigenen Shop.

Normalerweise kostet ein Tink Basics Smart Plug 19,99 Euro. Direkt auf tink.de bekommt ihr den smarten Zwischenstecker derzeit aber im Doppelpack für nur 25,95 Euro. Noch günstiger wird es beim 3er-Pack, denn hier beträgt der Preis starke 33,33 Euro.

Normalerweise fallen bei tink.de bei einem Bestellwert von unter 99 Euro Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro an. Diese könnt ihr umgehen, wenn ihr euch für Tink Plus registriert. Das kostet (abgesehen vom Newsletter-Empfang) nichts und ist in wenigen Minuten erledigt. Dafür spart ihr euch dann aber eben auch die Versandkosten.

Die Details zum Tink Basics Smart Plug

Große Überraschungen gibt es beim Tink Basics Smart Plug selbstverständlich nicht. Der Zwischenstecker hat ein kreisrundes Design mit einem Durchmesser von 5,5 Zentimetern. An der linken Seite ist der Knopf zum manuellen Ein- und Ausschalten zu finden. Der Schalter ist mit einer blauen LED ausgestattet, die im eingeschalteten Zustand dauerhaft leuchtet. Das könnte in sehr dunklen Umgebungen möglicherweise als störend empfunden werden.

Auf der Unterseite des Tink Basics Smart Plug ist der Kopplungscode für Matter zu finden. Die Verbindung zum Smart Home wird per Matter over WiFi hergestellt, hier gibt es also keine besonderen Voraussetzungen.

Auch wenn es keine Energiemessfunktion gibt, ist es durchaus erwähnenswert, dass der Smart Plug Leistungen von bis zu 3.680 Watt verkraftet. Damit ist er für die Nutzung mit quasi allen Haushaltsgeräten geeignet. Insgesamt gesehen steckt genau das drin, was auch versprochen wird: Es ist ein Basics Produkt. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.

Tink Basics Smart Plug 3x 59,97 EUR 33,33 EUR jetzt kaufen