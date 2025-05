Zens Quattro Charger Pro 4: Doppeldecker-Ladegerät mit Qi2 ausprobiert

Wer in einem Haushalt mit mehreren Apple-Geräten, die sich kabellos aufladen lassen, lebt, hat möglicherweise schon häufiger den Wunsch verspürt, eine Ladestation zur Verfügung zu haben, die gleich mehrere Gadgets und iPhones kabellos aufladen kann. Mit dem neuen Zens Quattro Charger Pro 4 gibt es nun eine entsprechende Lösung: Das zweistufige Ladegerät kann gleich vier Geräte über vier Qi2-Ladepads mit jeweils bis zu 15 Watt kabellos aufladen.

Der Zens Quattro Charger Pro 4 eignet sich aufgrund der vier Ladeplätze hervorragend für den Einsatz in der Familie oder in einer Bürogemeinschaft, kann aber auch auf dem eigenen Schreibtisch oder in der Küche zum Einsatz kommen, wenn man selbst mehrere Geräte besitzt, die kabellos geladen werden können. Wir haben die Zens 4-in-1 Ladestation in der weißen Farbvariante vom niederländischen Hersteller zugeschickt bekommen und können euch daher unsere ersten Eindrücke mitteilen.

Kompatibel ist der Zens Quattro Charger Pro 4 mit allen MagSafe- und Qi/Qi2-Geräten: Dazu gehören allen iPhones ab der 12. Generation, AirPods der 2. und 3. Generation, AirPods Pro aller Generationen, sowie auch Android-Smartphones, die Qi(2) unterstützen und über ein magnetisches Case verfügen. Auch MagSafe-/Qi2-Cases mit einer maximalen Dicke von 3 mm werden unterstützt. Ebenso sind weitere kabellos aufladbare Gadgets mit der Zens-Ladestation nutzbar, in meinem Fall konnte ich auch die Nothing Ear (2)-In-Ears oder eine AirTag-ähnliche Tracker-Karte auflegen.

Praktisch: Steckdosen-Adapter für weltweiten Einsatz

Ausgeliefert wird der Zens Quattro Charger Pro 4, der aus einer stabilen und hochwertigen Zinklegierung sowie leicht gummierten Auflageflächen für Rutschfestigkeit besteht, inklusive eines 65 Watt-Adapters mit insgesamt vier Steckdosen-Aufsätzen (EU/UK/US/ANZ) und einem stoffummantelten, farblich passenden und rund 1,5 Meter langen Kabel. Etwas schade finde ich die Tatsache, dass der Hersteller hier auf ein fest mit dem Netzteil verbundenes Kabel setzt, das zudem auch über einen AC-Anschluss, und nicht über USB-C verfügt. Ist das Kabel defekt, muss so gleich das gesamte Netzteil mit ausgetauscht werden.

Mit Maßen von 17,5 x 6,8 x 6,6 cm ist der Zens Quattro Charger Pro 4 ein vergleichsweise kompaktes Accessoire, das auch auf kleineren (Nacht-)Tischen, Schreibtischen oder auf Ablagen im eigenen Zuhause Platz finden dürfte. Für eine gute Standfestigkeit und einen sehr wertigen Eindruck sorgt das Gewicht von ganzen 745 Gramm der Ladestation, die zudem noch auf der Unterseite mit kleinen Gummiflächen versehen ist. So wackelt und kippelt nichts, und die aufgelegten Geräte können problemlos abgenommen werden, ohne die Station gleich mit anzuheben.

Design hätte auch von Apple stammen können

Das Design wirkt aufgrund des verwendeten Materials aus mattem Metall, abgerundeten Ecken und den mattweißen Oberflächen für die Ladepads tatsächlich so, als hätte Apples Produktentwicklung hier ein Wörtchen mitzureden gehabt – würde da nicht am unteren Rand der Vorderseite der Doppeldecker-Ladestation in grauer Schrift das Wort „zens“ stehen. Die Idee mit zwei Etagen zum gleichzeitigen Aufladen von vier Geräten hätte aber durchaus von Apple stammen können, und so fügt sich das Ladegerät auch hervorragend in bestehendes Apple-Equipment ein.

Doch wie schlägt sich der Zens Quattro Charger Pro 4 im Alltag? Der Hersteller gibt an, dass sich jedes iPhone in 30 Minuten um 35 Prozent aufladen lässt. Ich habe diese Aussage mit meinem iPhone 15 Pro, das fast komplett entladen war, überprüft, und kann die Angabe nach meinem Versuch bestätigen. Mein iPhone 15 Pro inklusive einer MagSafe-Hülle wurde binnen 37 Minuten um 35 Prozent geladen, was für kabelloses Laden ein wirklich guter Wert ist.

Kritikpunkt: Fehlende Ladeoption für die Apple Watch

Wenn ich wirklich Kritik an dieser formschönen und sehr hochwertig verarbeiteten 4-in-1-Ladestation äußern muss, dann ist es zum einen eine fehlende Lademöglichkeit für die Apple Watch – man hätte eines der vier Ladepads als Apple Watch-Ladepuck zur Verfügung stellen können, oder auch einen optional ausklappbaren Puck, der in der Unterseite versenkt werden kann, mit verbauen können. Alternativ wäre ein integrierter USB-C-Port an der Rückseite eine Option, um einen externen Ladepuck anschließen zu können. Eine Komplettlösung für alle Apple-Geräte ist diese Ladestation trotz der vier vorhandenen Ladeplätze daher nicht. Auch beim Ladekabel hätte ich mir, wie oben bereits erwähnt, einen USB-C-Anschluss gewünscht, um im Notfall ein defektes Kabel selbst austauschen zu können.

Hinzu kommt auch der Kaufpreis, den Zens für den neuen Quattro Charger Pro 4 ansetzt. Sowohl auf der Zens-Website als auch bei Amazon sind beide Farbvarianten in Schwarz und Weiß zum Preis von jeweils 179,99 Euro zu haben. Auch wenn das Unternehmen für sehr hochwertige Ladelösungen bekannt ist, fehlt mir hier einfach eine Lademöglichkeit für eine Apple Watch, und sei es nur über einen USB-C-Port auf der Rückseite für eine externe Lösung. Zudem muss der Hersteller aufgrund der Qi2-Ladeoption auch keine teuren Lizenzgebühren für MagSafe an Apple entrichten. Ich hätte hier einen Preis zwischen 120 und 140 Euro als deutlich angemessener empfunden.

