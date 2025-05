Friendzone: „Second Brain“ für Freundschaften und Beziehungen neu im App Store

Wer einen großen Freundeskreis pflegt, vergisst schnell einmal wichtige Aspekte, die die jeweiligen Personen betreffen. Wann hatte Leon Geburtstag, was habe ich beim letzten Besuch von Meike mit ihr besprochen, und welches Weihnachtsgeschenk hatte ich mir für Tom überlegt?

Um all diese Informationen und mehr unter einem Dach zu versammeln, hat der deutsche Entwickler Jan Früchtl, uns vor allem bekannt durch seine tolle App CouchTimes, eine neue Anwendung entwickelt: Friendzone (App Store-Link). Letzteres wird von ihm als „second brain“ für Beziehungen, seien sie freundschaftlicher oder partnerschaftlicher Art, bezeichnet. Friendzone ist kürzlich im deutschen App Store erschienen, kann ab iOS 18.0 oder neuer installiert werden, und hält neben Englisch, Italienisch und Portugiesisch auch eine deutsche Sprachversion bereit.

Friendzone ist laut Aussage des Entwicklers ein persönlicher Beziehungsmanager, der einem dabei helfen soll, in unserer immer schnelllebigeren Welt mit dem Freundeskreis und der Familie in Verbindung zu bleiben. Friendzone fungiert als „zweites Gehirn“ für Freundschaften und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich an wichtige Details zu erinnern, Gespräche zu verfolgen und keine bedeutsamen Momente zu verpassen – die eigenen Daten bleiben dabei völlig privat und sicher auf dem eigenen Gerät.

Jan Früchtl sah die Notwendigkeit für Friendzone in den Problemen der heutigen hektischen Welt: Die Pflege sinnvoller Beziehungen erfordert Absicht und Organisation. Er selbst und sein Freundeskreis kämpften unter anderem damit, sich an wichtige Details aus vergangenen Gesprächen zu erinnern, Geburtstage, Jahrestage und andere wichtige Daten im Auge zu behalten, regelmäßigen Kontakt mit Personen zu halten, die weit weg wohnen, oder auch die Pflege von Beziehungen über mehrere Kommunikationsplattformen hinweg zu balancieren. „Friendzone vereint diese Herausforderungen in einem zusammenhängenden, nahtlosen, organisierten System, das dir hilft, in deinen Beziehungen präsenter und aufmerksamer zu sein“, berichtet Früchtl.

Praktischer Kontakt-Import und Fokus auf Datenschutz

Friendzone ermöglicht es, Kontakte vom eigenen iPhone in die App zu importieren, mitsamt vorhandener Kontaktmöglichkeiten wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Messenger wie iMessage, Signal und WhatsApp. In Friendzone selbst kann man dann Freundesprofile anlegen und mit anpassbaren Feldern organisieren. Auch das Anlegen von Gruppen – beispielsweise, um den Freundeskreis und die Familie übersichtlich zusammenzufügen – und auch die Markierung von Personen als Favoriten ist möglich.

Ein weiteres wichtiges Feature von Friendzone ist eine intelligente Notizfunktion. Damit können eigens angelegte Notizen mit einzelnen oder mehreren Kontakten verknüpft werden. Notizen lassen sich in Friendzone nach Typ (Gespräch, Geschenkidee usw.) kategorisieren, und auch mit Erinnerungen oder als Favorit versehen, damit man immer im Bilde bleibt. Ein Erinnerungssystem hält entsprechende Benachrichtigungen bereit, die sich pro Kontakt individuell festlegen lassen, zum Beispiel, wie oft man an eine Kontaktaufnahme erinnert werden soll. Zudem gibt es automatische Geburtstags- und Jahrestagsbenachrichtigungen und notizbasierte Erinnerungen zur Nachbereitung von Gesprächen.

Neben zusätzlichen Funktionen wie eine universelle Suche über alle Beziehungsdaten, anpassbaren Widgets in verschiedenen Größen und Konfigurationen sowie einer Import- und Exportfunktion für die vorhandenen Daten legt der Entwickler auch großen Wert auf Privatsphäre und Datenschutz. Die App ist zu 100 Prozent privat: Alle Daten bleiben auf dem Gerät, die Synchronisierung erfolgt nur mit der persönlichen iCloud, zudem gibt es keine Werbung oder ein personalisiertes Tracking. Früchtl betont, dass er keine Server betreibe und keine Möglichkeit habe, auf die Nutzerdaten zuzugreifen.

Um Friendzone zu finanzieren, setzt der Entwickler auf eine zweiwöchige kostenlose Testphase der App und einem anschließenden Abo, das 6,99 Euro/Monat oder 39,99 Euro/Jahr kostet. Auch ein Einmalkauf für 99,99 Euro ist für Friendzone vorhanden. Mit den kommenden Updates plant Früchtl auch eine Ausweitung auf andere Geräte innerhalb des Apple-Ökosystems: Dies steht laut seiner Aussage „ganz oben auf der Liste“.