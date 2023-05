Empfehlung CouchTimes: iPhone-App behält euren Serienfortschritt im Blick

In Zeiten von Netflix, Disney+, Apple TV+ und Co. ist es schwer, den Überblick zu behalten, welche Filme, Dokus und Serien man denn nun als nächstes schauen möchte. Ein wenig mehr Ordnung ins Streaming-Chaos möchte die neue iPhone-App CouchTimes (App Store-Link) bringen, die sich komplett kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen lässt und bisher auch auf weitere In-App-Käufe, Werbung und Abos verzichtet. Der Download ist nicht einmal 7 MB groß und benötigt zur Installation iOS 16.4 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht, die App steht in englischer Sprache zur Verfügung.

„Suchst du nach einer mühelosen Möglichkeit, deine Fernsehsendungen zu verwalten? Dann ist CouchTimes genau das Richtige – die ultimative App zur Überwachung von Fernsehsendungen. Sie wurde von einem unabhängigen Entwickler entwickelt und ist kostenlos, werbefrei und datenschutzorientiert. Mit einem eleganten Design, das sich nahtlos in iOS integriert, macht es CouchTimes einfach, deine Lieblingssendungen zu organisieren und zu markieren. Außerdem sorgt unsere iCloud-Integration dafür, dass deine Mediathek immer auf dem neuesten Stand und auf all deinen Geräten zugänglich ist.“

So berichtet der deutsche Entwickler Jan Früchtl im deutschen App Store. Früchtl hat in den vergangenen Jahren bereits als Produktdesigner für die Versicherungsplattform Clark sowie für Shopify gearbeitet, und ist auch bei GitHub sowie mit seinem Podcast „Sprachnachrichten“ aktiv. CouchTimes ist nun sein aktuellstes Projekt, das mit Apples SwiftUI kreiert wurde und erfreulicherweise ganz ohne die Erstellung eines Accounts, weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements auskommt.

Das sind die Kernfeatures der App:

Schönes und schlankes Design: Optimiere dein TV-Tracking-Erlebnis mit einem atemberaubenden Design, das sich nativ an iOS anlehnt.

Optimiere dein TV-Tracking-Erlebnis mit einem atemberaubenden Design, das sich nativ an iOS anlehnt. Volle Kontrolle über die Organisation: Organisiere deine Lieblings-TV-Sendungen mühelos mit. Sie können Sendungen anheften, archivieren und als Favoriten markieren.

Organisiere deine Lieblings-TV-Sendungen mühelos mit. Sie können Sendungen anheften, archivieren und als Favoriten markieren. iCloud-Sync: Mit der nahtlosen iCloud-Integration und den Synchronisierungsfunktionen kannst du deine TV-Serienbibliothek mühelos auf dem neuesten Stand halten und von jedem Gerät aus darauf zugreifen.

Mit der nahtlosen iCloud-Integration und den Synchronisierungsfunktionen kannst du deine TV-Serienbibliothek mühelos auf dem neuesten Stand halten und von jedem Gerät aus darauf zugreifen. Privacy by design: Halte deine TV-Sendungen privat und sicher mit einer Lösung, die deine Privatsphäre in den Vordergrund stellt – keine Kontoerstellung erforderlich, keine Weitergabe von Daten an Drittanbieter von Werbung.

Halte deine TV-Sendungen privat und sicher mit einer Lösung, die deine Privatsphäre in den Vordergrund stellt – keine Kontoerstellung erforderlich, keine Weitergabe von Daten an Drittanbieter von Werbung. Wo kann ich es sehen?: Erhalte sofortigen Zugriff auf Streaming-Informationen für deine Lieblingssendungen, damit du sie immer und überall sehen kannst.

Erhalte sofortigen Zugriff auf Streaming-Informationen für deine Lieblingssendungen, damit du sie immer und überall sehen kannst. Kuratierte Suchvorschläge: Entdecke ganz einfach neue Sendungen mit kuratierten Suchvorschlägen, die auf den beliebtesten Sendern und Streaming-Diensten basieren.

Bei meinen ersten Versuchen mit CouchTimes war ich sehr positiv überrascht von der Übersichtlichkeit und dem ansprechenden Design der App. Es gibt nur zwei große Reiter, „Library“ und „Search“ für die Anzeige der eigenen Watchlist sowie der integrierten Suche. CouchTimes stellt aktuell sieben der größten Videostreaming-Dienste, darunter Apple TV+, Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video zur Verfügung. Auch weitere Netzwerke wie Hulu, Showtime, BBC One und CBS sind bereits vorhanden.

In den Einstellungen der App können darüber hinaus weitere Anpassungen vorgenommen werden, beispielsweise das Ausblenden von Serienspecials, zudem können Serien als Favoriten markiert und auch in einen Archivbereich verschoben werden. Wer wie ich beizeiten durcheinander kommt, welche Serien noch geschaut werden wollen, und wie der aktuelle Fortschritt vorangeschritten ist, sollte sich die toll gemachte und nützliche kleine App CouchTimes definitiv genauer ansehen. Im App Store gibt es wenige Tage nach dem Release bereits eine sehr gute Bewertung von satten 5,0 Sternen.