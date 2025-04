Meross: Neuer WLAN-Rolladenschalter ist mit Matter kompatibel

Der Smart Home-Hersteller Meross beglückt uns ab sofort mit einem neuen Zubehör für das moderne Zuhause: Den Meross WLAN Rolladenschalter, der in der nun aktualisierten Version auch mit dem vergleichsweise neuen Smart Home-Standard Matter kompatibel ist. Wir listen die Funktionen der Neuerscheinung auf.

Mit der Integration von Matter beim aktualisierten Meross WLAN-Rolladenschalter werden Daten lokal verarbeitet, und die Steuerung erfolgt ebenfalls lokal über das eigene WLAN-Netzwerk. So kommt es selbst bei einem Ausfall der Internetverbindung nicht zu Problemen. Zudem bietet Matter die Möglichkeit, das Smart Home-Zubehör über das Einlesen eines QR-Codes einfach in das entsprechende Smart Home-System einzubinden, und es wird keine weitere Hersteller-App benötigt.

Der Meross WLAN-Rolladenschalter verfügt über innere Maße von 55 x 55 cm, und eine äußere Rahmengröße von 80 x 80 mm. Damit soll das Zubehör perfekt in Standard-Unterputzdosen passen. Vor der Installation wichtig zu wissen: Das Produkt eignet sich für alle Wechselstrom-Rolladenmotoren, die einen Neutralleiter (blaues Neutralkabel) aufweisen.

Ist der WLAN-Rolladenschalter installiert, lässt er sich ganz einfach per App oder Sprachbefehl ansteuern. Beim Lesen auf dem Sofa tagsüber lässt sich beispielsweise die Helligkeit mit einem Fingertipp anpassen, und morgens genügt ein „Siri, öffne den Rolladen um 30 Prozent“ für sanftes Tageslicht – ganz ohne lästiges Aufstehen zum Rolladenschalter.

Sprachsteuerung, Zeitpläne und Kalibrierungsfunktion

Der Meross WLAN-Rolladenschalter ist darüber hinaus mit einer vollautomatischen Ein-Knopf-Kalibrierungsfunktion versehen, die herkömmliche Motoren (AUF/AB/STOP) in intelligente Motoren mit präziser Prozentsteuerung (1-100 Prozent) umwandelt. So lässt sich die Rolladenposition ganz einfach für angenehmes Licht individuell anpassen. Möchte man die Steuerung nicht manuell ausführen, helfen entsprechende Zeitplan-Einstellungen: Der Rolladenschalter kann ganz nach Bedarf programmiert werden, beispielsweise für einen Zeitplan am Morgen und am Abend. Eine intelligente Steuerung ermöglicht darüber hinaus eine Automation bei Sonnenauf- und -untergang.

Der neue Meross WLAN-Rolladenschalter mit Matter-Unterstützung lässt sich ab sofort zum vergünstigten Preis von 27,87 Euro bei Amazon bestellen. Den 10 Euro-Rabatt auf den Normalpreis von 37,87 Euro erhält man durch das Setzen eines Häkchens auf der Produktseite.

