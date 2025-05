UPDF 2.0: Großes Update für den smarten und intelligenten PDF-Editor

Anzeige. Das neue UPDF 2.0 ist da – und das Upgrade hat es in sich! Ganze 18 neue Features machen die PDF-Bearbeitung jetzt noch smarter und schneller. Besonders praktisch sind die neuen Batch-Tools, mit denen sich mehrere Dateien gleichzeitig per OCR erkennen, komprimieren oder mit Wasserzeichen, Hintergründen sowie Kopf- und Fußzeilen versehen lassen. Und der Vorteil: Das Update auf Version 2.0 steht für Bestandskunden und Kundinnen kostenlos zum Download bereit!

Neues Angebot nutzen

Insofern ihr UPDF noch nicht erworben habt, könnt ihr das aktuelle Angebot nutzen, um bis zu 46 Prozent zu sparen.

UPDF Pro Lifetime-Lizenz für 60,99 Euro statt 79,99 Euro (zum Angebot)

UPDF Pro + AI Assistent für 129,99 Euro statt 218,99 Euro (zum Angebot) – 55,99 Euro einmalig für UPDF Pro und 69,00 Euro jährlich für die AI-Anbindung

UPDF 2.0: Das sind die neuen Funktionen

18 neue Features : Mit den neuen Batch-PDF-Tools kann man die Texterkennung (OCR), das Hinzufügen von Wasserzeichen, Hintergründen sowie Kopf-und Fußzeilen für mehrere Dokumente auf einen Schlag ausführen.

: Mit den neuen Batch-PDF-Tools kann man die Texterkennung (OCR), das Hinzufügen von Wasserzeichen, Hintergründen sowie Kopf-und Fußzeilen für mehrere Dokumente auf einen Schlag ausführen. Neues Design : UPDF 2.0 wurde optisch noch einmal aufgepeppelt und sieht auf dem Mac sehr modern aus. Die Benutzeroberfläche wurde nochmals besser strukturiert, zudem kann man zwischen verschiedenen Layouts wählen – unter anderem wird der automatische Wechsel zwischen Hell- und Dunkelmodus unterstützt.

: UPDF 2.0 wurde optisch noch einmal aufgepeppelt und sieht auf dem Mac sehr modern aus. Die Benutzeroberfläche wurde nochmals besser strukturiert, zudem kann man zwischen verschiedenen Layouts wählen – unter anderem wird der automatische Wechsel zwischen Hell- und Dunkelmodus unterstützt. 3-Klick-Regel : Mit dem neuen Design-Update wurde auch die sogenannte „3-Klick-Regel umgesetzt. So ist es für viele Funktionen möglich, die Ausführung mit nur 3 Klicks zu vollführen. Das spart Zeit.

: Mit dem neuen Design-Update wurde auch die sogenannte „3-Klick-Regel umgesetzt. So ist es für viele Funktionen möglich, die Ausführung mit nur 3 Klicks zu vollführen. Das spart Zeit. Ausweis als PDF speichern : UPDF 2.0 kann jetzt Personalausweise sowie Reisepässe erkennen und erstellt aus Fotos von Vorder- und Rückseite ein einseitiges PDF-Dokument.

: UPDF 2.0 kann jetzt Personalausweise sowie Reisepässe erkennen und erstellt aus Fotos von Vorder- und Rückseite ein einseitiges PDF-Dokument. Dokumente bereinigen : Mit dieser neuen Funktionen kann man versteckte Meta-Daten löschen, während das neue Feature „Formularfeldliste“ eine fehlerfreie Formularverarbeitung gewährleistet.

: Mit dieser neuen Funktionen kann man versteckte Meta-Daten löschen, während das neue Feature „Formularfeldliste“ eine fehlerfreie Formularverarbeitung gewährleistet. PDF in PowerPoint: Version 2.0 unterstützt die Überführung von PDF-Dateien in PowerPoint-Präsentationen. So lässt sich schnell und einfach eine bildbasierte PPT erstellen.

Das kann UPDF

Lesen, markieren & individuell gestalten

Lesemodus ohne Ablenkung – wählbare Themes und anpassbare Werkzeugleisten sorgen für Fokus. Notizen machen, Highlights setzen oder einfach draufloszeichnen? Kein Problem. Ihr könnt Text bearbeiten, ein PDF annotieren und mehr.Ideal für Lernphasen oder gemeinsames Feedback im Team.

Bearbeiten, ausfüllen & unterschreiben

Texte, Bilder oder Layouts ändern? Geht schnell und unkompliziert. Auch Formulare lassen sich im Handumdrehen ausfüllen und digital unterschreiben – perfekt für Verträge, Anträge & Co.

Organisieren, schützen & sicher teilen

PDFs zusammenfügen, Seiten sortieren oder trennen – die Ordnung bleibt gewahrt. Für mehr Sicherheit gibt es einen Passwortschutz, Rechteverwaltung und Schwärzung sensibler Inhalte. Zudem können Dateien einfach per Cloud oder Freigabelink geteilt werden.

Konvertieren, komprimieren & stapelweise bearbeiten

Dateiformat wechseln? Kein Ding. Große Dateien schrumpfen? Schnell erledigt. Und mit den Batch-Tools lassen sich gleich ganze Dokumentenstapel auf einmal verarbeiten – praktisch für Büros und große Projekte.

Mit KI smarter arbeiten

Die integrierte KI beantwortet Fragen zum Dokument, erstellt Zusammenfassungen, übersetzt Inhalte und hilft sogar beim Visualisieren – etwa als Mindmap. Ideal für alle, die mitdenken, planen und analysieren.

Scannen, OCR & interaktive Formulare bauen

Mit OCR wird Text aus Bildern oder Scans editierbar. Und Formulare? Die lassen sich einfach interaktiv gestalten – perfekt für Umfragen, Anmeldungen oder automatisierte Abläufe.

Adobe Acrobat ist zu teuer

Der Platzhirsch Adobe Acrobat ist einfach zu teuer. UPDF hingegen ist ein Einmalkauf für alle Plattformen, unter anderem Windows, Mac, iOS und Android. Darüber hinaus gibt es kostenlose Upgrades, wie es auch mit Version 2.0 der Fall ist. Adobe mag in einigen Bereichen mehr Funktionen bieten, aber der Funktionsumfang in UPDF ist ebenfalls enorm groß. Darüber hinaus gibt es mit ChatGPT und Deepseek Anbindungen an smarte KI-Assistenten, die bei der Arbeit helfen können.

Fazit

UPDF ist und bleibt eine Empfehlung. In der neuen Version wurde vieles verbessert, außerdem haben die Entwickler neue Funktionen eingeführt, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Das Design ist modern, die Handhabung und Bedienung einfach und der Funktionsumfang groß.

Nutzt das neue Angebot