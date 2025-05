iPhone 26 statt iPhone 17: Bekommt auch das iPhone eine neue Jahreszahl?

Apple plant einen ziemlich ungewöhnlichen Schritt: Anstatt im Herbst einfach iOS 19 zu veröffentlichen, soll das nächste große Software-Update direkt iOS 26 heißen. Warum? Weil die Zahl für das Jahr 2026 steht – und Apple künftig alle seine Plattformen – also auch macOS, watchOS und visionOS – auf ein gemeinsames, jahresbasiertes Nummerierungssystem umstellen will.

Klingt erstmal logisch. Schließlich wäre „iOS 26“, „macOS 26“ und „watchOS 26“ für viele Nutzer und Nutzerinnen verständlicher als das bisherige Durcheinander mit iOS 19, macOS 16 und watchOS 12. Doch was bedeutet das für das iPhone?

Wird aus dem iPhone 17 das iPhone 26?

Wenn Apple wirklich alles vereinheitlichen will, wäre es nur konsequent, auch bei den Geräten nachzuziehen. Statt eines iPhone 17, das mit iOS 26 ausgeliefert wird, würde ein „iPhone 26“ deutlich mehr Sinn ergeben. Es wäre einfacher zu merken, in welchem Jahr das Gerät erschienen ist – aktuell ist das nämlich alles andere als offensichtlich. Wer weiß schon auf Anhieb, dass das iPhone 14 aus dem Jahr 2022 stammt?

Kommt der große Sprung 2027?

Ein möglicher Anlass für eine Umbenennung: Das 20-jährige Jubiläum des iPhones im Jahr 2027. Wenn Apple seinem bisherigen Plan folgt, käme dann das iPhone 19 auf den Markt – irgendwie ein unspektakulärer Name für so einen Anlass. Schon zum 10-jährigen Jubiläum hat Apple damals das iPhone 9 ausgelassen und direkt auf das iPhone X gesetzt. Denkbar also, dass Apple erneut eine Zäsur nutzt, um die Namensgebung umzukrempeln.

Die Sache mit der Jahreszahl

Ein Haken an der Sache: Apple nummeriert die Software nach dem kommenden Jahr. iOS 26 kommt also im Herbst 2025, iOS 27 im Herbst 2026 – und so weiter. Das würde bedeuten: Ein iPhone 2025 läuft mit iOS 26. Verwirrend? Ein bisschen.

WWDC 2025 könnte Klarheit bringen

Ob Apple wirklich vorhat, iPhones künftig anders zu benennen, erfahren wir vielleicht am 9. Juni auf der WWDC 2025. Dort wird Apple offiziell den Sprung von iOS 18 auf iOS 26 ankündigen. Und je nachdem, wie das Ganze verpackt wird, könnte das auch Hinweise darauf geben, ob uns bald ein iPhone 26 ins Haus steht – oder eben doch nur das iPhone 17.