Kein Zuschneiden mehr: Instagram unterstützt endlich das 3:4-Format

Instagram (App Store-Link) hat offiziell das native 3:4-Seitenverhältnis für Fotos eingeführt – also genau das Format, in dem die meisten Smartphone-Kameras, darunter auch iPhones, standardmäßig fotografieren.

Instagram-Chef Adam Mosseri verkündete die Neuerung auf Threads:

„Instagram unterstützt jetzt Fotos im Seitenverhältnis 3:4 – das Format, das fast jede Handykamera verwendet. Wenn du ab sofort ein 3:4-Bild hochlädst, wird es genauso angezeigt, wie du es aufgenommen hast.“

Was heißt das konkret? Ganz egal, ob man ein einzelnes Bild oder ein Karussell postest – die Fotos erscheinen jetzt originalgetreu im 3:4-Format. Kein Zuschneiden mehr, keine nervigen schwarzen Ränder, keine Workarounds.

Instagram bietet Support für das 3:4-Format

Bisher war bei Instagram bei einem Seitenverhältnis von 4:5 Schluss – also etwas quadratischer als das, was das Smartphone eigentlich aufnimmt. Wer ein Bild in voller Pracht posten wollte, musste es entweder zuschneiden oder mit Tricks arbeiten, um das Originalformat zu behalten. Instagram selbst hat auf seinem Broadcast-Kanal ein Vergleichsbild gepostet – der Unterschied ist subtil, aber spürbar.

Instagram wird noch vertikaler

Das neue Format ist Teil von Instagrams schleichendem Abschied vom ikonischen quadratischen 1:1-Format. Schon im Januar hat die App damit begonnen, rechteckige Fotos in den Profilrastern darzustellen – als Zeichen dafür, dass vertikale Inhalte längst das Kommando übernommen haben.

Am Ende ist das heutige Update vielleicht keine Revolution – aber für alle, die ihre Fotos mit Liebe zum Detail inszenieren, ist es ein Gewinn.