Withings ScanWatch 2: Hybrid-Smart-Watch im Test

Kürzlich verspürte ich mal wieder den Drang, meine Fitness zu verbessern und meine Gesundheitsdaten besser im Blick zu haben. In der Vergangenheit haben mir dabei Fitnesstracker aus dem Hause Fitbit schon zuverlässig geholfen. Allerdings habe ich diese immer nach einer Weile wieder abgelegt, weil sie mir optisch nicht so richtig gefielen und mich einige App-Funktionen nervten. Nun durfte ich mit der ScanWatch 2 eine für mich vielversprechend klingende, hybride SmartWatch von Withings testen – und wurde in meinen Erwartungen bislang nicht enttäuscht.

Die ScanWatch 2 hatte ich schon länger im Blick (sie wurde 2023 erstmalig veröffentlicht), weil sie mir als genau das Produkt erschien, nach dem ich immer mal wieder suchte: Ein zuverlässiger Fitnesstracker ohne weitere Smart-Watch-Funktionen in ansprechendem Design.

Ansprechendes Design und angenehme Passform

Denn optisch sieht man auf den ersten Blick nicht unbedingt, dass es sich bei der ScanWatch 2 um einen Fitnesstracker handelt. Die hybride Smart Watch ist nämlich wie eine Uhr designt, die nicht nur auf den Produktfotos sehr hochwertig aussieht. Die Uhr selbst wird dabei in verschiedenen Größen (38 mm und 42 mm) und Farbkombinationen angeboten. Ich habe die 38-mm-Variante in Weiß und Roségold getestet, die mir wirklich gut gefällt. Geliefert wird die Uhr mit einem weißen Armband aus Fluorelastomer, das auch für Wassersport geeignet ist.

Wer bei Withings im Store bestellt, kann beim Bestellvorgang außerdem weitere Armbänder direkt mitbestellen. Ich habe mich im Zuge dessen für ein zusätzliches pfirsichfarbenes Lederarmband entschieden.

Das Zifferblatt der ScanWatch 2 besteht aus zwölf Strichmarkierungen für die Stunden sowie Zeigern für Minuten und Stunden. Einen Sekundenzeiger gibt es nicht. Im unteren Bereich ist zudem ein weiteres Zifferblatt integriert, das euch anzeigt, wie viel Prozent eures Schrittziels ihr schon erreicht habt. Ich habe zum Beispiel 10.000 Schritte in der Withings-App hinterlegt. Steht der Zeiger dann auf der ersten größeren Strichmarkierung, sehe ich auf einen Blick, dass ich schon 1.000 Schritte gegangen bin oder 10 Prozent meines Ziels erreicht habe.

Es gibt auch eine digitale Anzeige

Im oberen Bereich des Zifferblatts ist zudem eine digitale Anzeige verbaut, die ihr über die Krone der Uhr aktivieren könnt. Hier könnt ihr euch zum einen aktuelle Messdaten anzeigen lassen, etwa Schlafdauer, aktueller Puls oder die Schrittzahl; zum anderen lassen sich aber auch Messungen über dieses Menü starten, etwa die Aufzeichnung eines Trainings oder eines EKGs. Zunächst vermutete ich, das Steuern über die Krone wäre sicherlich recht unhandlich, aber tatsächlich funktioniert das Navigieren auf diesem Wege für mich problemlos. Klar, eine Steuerung per Touchgeste wäre definitiv komfortabler, aber ich will ja eben genau keine Smart Watch am Handgelenk tragen.

Wem es ein Anliegen ist, der kann aber auch Benachrichtigungen über Anrufe und Nachrichten auf der ScanWatch 2 empfangen.

Die Größe der Uhr von 38mm ist für mich gerade noch in Ordnung, da ich sehr schmale Handgelenke habe und ein größeres Modelle schon nicht mehr richtig passen würde. Das mitgelieferte Armband passte aber problemlos und ist nicht zu groß. Ein bisschen Hin- und Herprobieren musste ich allerdings mit der richtigen Weite, da die Uhr nicht zu locker, aber auch nicht zu fest sitzen darf, um richtig messen zu können.

Insgesamt sitzt die Uhr sehr angenehm und teilweise sogar so angenehm, dass ich sie gar nicht wahrnehme.

Diverse Funktionen an Bord

Nun zum Funktionsumfang der ScanWatch 2: Wie schon anklang, kann man mit der ScanWatch 2 allerhand Daten erfassen. Hier eine kleine Auswahl der Daten und Messungen, die möglich sind:

Aufzeichnung der Schrittzahl pro Tag

Messung eines EKGs

Messung der Herzfrequenz, inkl. Benachrichtigung über hohe oder niedrige Herzfrequenz und über einen unregelmäßigen Herzrhythmus

Messung der Schlafqualität, inkl. Schlafphasen und Herzfrequenz

Messung der Sauerstoffsättigung

Check auf Schlafapnoe

Aufzeichnung von Trainings, inkl. GPS-Tracking und Messung der Herzfrequenzzonen, des Kalorienverbrauchs, der Körpertemperatur und mehr

Körpertemperaturmessung

Zyklustracking

Der Funktionsumfang der ScanWatch 2 kann sich meiner Meinung nach wirklich sehen lassen. In der Withings-App (App-Store-Link) werden diese Daten zudem entsprechend ausgewertet und visualisiert, sodass ihr hier alle Messwerte bequem nachverfolgen könnt. In der App lassen sich außerdem weitere Werte eintragen, etwa der Blutdruck oder das Körpergewicht. Dies kann manuell geschehen oder, wenn ihr weitere Withings-Geräte im Einsatz habt, auch automatisiert.

Aus den Daten kann Withings dann pro Kategorie (zum Beispiel Schlaf, Körper, Aktivität und Herz) einen Score ermitteln, der euch anzeigt, wie gut ihr in der jeweiligen Kategorie dasteht. Im Premium-Abo seht ihr außerdem einen „Gesundheitsverbesserungsscore“, der angibt, um wie viel Punkte ihr euch im Vergleich zur Vorwoche mit Blick auf die Kategorien verbessert habt.

Premium-Abo mit ausbaufähigen Zusatzinhalten

Im Premium-Abo sind außerdem Rezepte (wenn auch meiner Meinung nach zu wenige und leider kaum vegetarische Gerichte), Trainingseinheiten (gut gemacht, allerdings nur auf Englisch) und Hintergrundartikel (nett gemacht, könnten manchmal ausführlicher sein) enthalten. Das Abo kostet 9,99 Euro pro Monat oder 99,95 Euro pro Jahr und lässt sich drei Monate kostenlos testen, wenn man die Uhr direkt bei Withings bestellt und das Testabo beim Bestellvorgang abschließt.

Wem das Scoring und die Zusatzinhalte nicht so wichtig sind, kann die ScanWatch 2 samt App aber auch prima ohne Abo nutzen.

Qualität der Messwerte

Das Wichtigste an einem Gesundheitstracker ist aber natürlich die Genauigkeit bzw. die Qualität der Messwerte. Mit Blick auf die gemessene Herzfrequenz, die Körpertemperatur und die gezählten Schritte kann ich sagen, dass diese Daten stimmig sind. Bei der Messung der Schlafphasen identifiziert die Uhr sehr kurze Wachphasen aber zum Beispiel nicht immer. Das finde ich aber nicht weiter schlimm. Die Qualität des EKGs und der Sauerstoffsättigungsmessung kann ich aufgrund mangelnder Gegenprobe nicht abschließend bewerten.

Das GPS-Tracking funktioniert problemlos, sodass sich auch Geschwindigkeit und Co. beim Training genau bestimmen lassen. Das Tracking von Herzfrequenzzonen während eines Trainings wird allerdings nur dann aktiviert, wenn man das Training über die Uhr selbst startet. Startet man die Trainingsaufzeichnung aus der App heraus, funktioniert diese Messung nicht. Ob das ein Bug oder ein Feature ist, weiß ich nicht. Besser wäre es, wenn es auch über die App ginge. Denn wenn man ein Training über die Uhr startet und aufzeichnet, zieht das eine Menge Akku.

Akkulaufzeit von 30 Tagen?

Withings wirbt damit, dass die ScanWatch 2 eine Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen schafft. Das ist eine Laufzeit, von der Apple-Watch-Besitzer ja nur träumen können. Doch stimmt das auch?

In meinem Test nicht. Nach 14 Tagen war ich jeweils bei etwa 21 Prozent Akku angekommen und habe mir angewöhnt, die Uhr dann auch auf 100 Prozent zu laden. Wenn ich die Uhr so nutze, wie es für mich sinnvoll ist, sie also 24/7 trage und mindestens einmal pro Tag ein Training über die Uhr aufzeichne (auch wenn es nur ein Spaziergang ist), komme ich also zwei Wochen lang mit einer Akku-Ladung aus. Da der Ladevorgang wenig Zeit in Anspruch nimmt und die Uhr auch über eine Schnellladefunktion verfügt, kann man die Uhr nach einer nur kurzen Unterbrechung direkt wieder verwenden.

Wer das digitale Display mit Always-On-Funktion verwendet, sollte sich allerdings auf eine deutlich kürzere Akkulaufzeit gefasst machen.

Für mich sind 14 Tage Laufzeit aber absolut in Ordnung, insbesondere weil ich die Uhr wirklich intensiv nutze und auch öfter als einmal pro Tag ein Training aufzeichne.

Wie die ScanWatch 2 aber 30 Tage ohne Ladung schaffen soll, ist mir allerdings ein Rätsel. Vielleicht klappt das, wenn man das digitale Display gar nicht verwendet und App und Uhr nur einmal pro Tag synchronisiert. Das habe ich allerdings nicht getestet.

Mein Fazit: Lohnt sich die ScanWatch 2?

Die ScanWatch 2 ist für mich zu meinem täglichen Begleiter geworden. Ich trage die Uhr täglich und auch nachts. Die Optik der Uhr, ihr Tragekomfort und die vielen verfügbaren Funktionen überzeugen mich von dem Produkt. Außerdem gefällt mir auch die Gestaltung der Withings-App sehr gut und auch besser als die der Fitbit-App. Das Premium-Abo können sich einige von euch sicher sparen. Hier müsste Withings meiner Meinung nach auch noch ein bisschen am Leistungsumfang schrauben, da der für den Preis zu gering ausfällt. Die Akkulaufzeit ist für mich ebenfalls ein deutliches Plus, auch wenn ich die versprochenen 30 Tage selbst noch nicht nachvollziehen konnte.

Die ScanWatch 2 kostet regulär 349,99 Euro und ist damit rund 100 Euro günstiger als eine Apple Watch 10. Dafür verfügt die ScanWatch 2 aber ja auch nicht über die diversen smarten Zusatzfunktionen, die die Apple Watch mitbringt.

Ich würde mir die ScanWatch 2 jedenfalls immer wieder bestellen. Wer die Uhr nicht bei Withings, sondern bei Amazon bestellt, bekommt sie dort oft vergünstigt. Allerdings lässt sich dort das Probeabo der Premium-App-Version nicht abschließen.

Angebot Withings ScanWatch 2, Hybrid Smartwatch Heart Health for Men & Women - ECG, SPO2,... DIE UHR, DIE LEBEN VERÄNDERT - Führen Sie ein Elektrokardiogramm durch, verfolgen Sie die Schwankungen Ihrer Körpertemperatur und analysieren Sie...

PROFITIEREN SIE VON DER PHÄNOMENALEN 30-TAGE-AKKULAUFZEIT - Mit einer herausragenden 30-Tage-Akkulaufzeit muss ScanWatch 2 nur einmal im Monat...

Smart: Withings ScanWatch 2 Mein Fazit Die Withings ScanWatch 2 ist eine Smart Watch mit vielen Funktionen, sieht optisch aber weiterhin wie eine klassische Armbanduhr aus. Handhabung 90 Design 95 Funktionen 90 Preis-Leistung 90 Pro ansprechendes Design umfangreiche Tracking-Funktionen gut aufbereitete Auswertungen per App lange Akkulaufzeit Kontra Premium-Abo für Zusatzfunktionen 91 Testergebnis Withings ScanWatch 2 kaufen amazon.de