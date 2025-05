Macxvideo AI: So einfach geht Video- und Fotoupgrade mit KI

Anzeige. Die Künstliche Intelligenz ist stark vertreten – und obwohl viele Nutzer und Nutzerinnen noch nicht genau wissen, was man mit der KI alles anstellen kann, zieht sie in immer mehr Programme ein. Auch im neuen Macxvideo AI kommt die Künstliche Intelligenz zum Einsatz, um Fotos und Videos zu optimieren und zu skalieren.

Macxvideo AI kostenlos ausprobieren

Macxvideo AI Giveaway-Lizenz: Vollversion in Version 3.0 kostenlos sichern (zum Angebot)

Macxvideo AI Lifetime-Lizenz mit allen künftigen Funktionen für 29,95 Euro mit Gutschein MACXDEBUT57OFF (zum Angebot)

AI-Videoverbesserung

Schluss mit pixeligem Gekrissel: Dank Superauflösung lassen sich alte Clips, TV-Mitschnitte oder DVDs problemlos auf 1080p oder 4K hochskalieren – für ein gestochen scharfes Bild. Mit Frame Interpolation wird das Ganze noch flüssiger: Die KI erhöht die Bildrate auf bis zu 480 fps. Perfekt für geschmeidige Bewegungen oder stylische Zeitlupeneffekte.

AI-Bildverbesserung

Bilder auf 4K, 8K oder sogar 10K hochskalieren? Kein Problem. Ob KI-Kunstwerke, Urlaubsfotos oder pixelige Schnappschüsse – alles wird auf Hochglanz poliert. Rauschen und Unschärfe verschwinden, Gesichter werden detailliert rekonstruiert, und sogar Schwarz-Weiß-Fotos bekommen einen frischen Farbanstrich.

Rundum-Videobearbeitung

Über 420 Formate werden unterstützt – umwandeln, speichern, fertig. Große Dateien lassen sich einfach komprimieren, und wer Inhalte aufnehmen will (zum Beispiel Games oder Onlinekurse), kann direkt vom Bildschirm oder via Webcam starten. Auch das Herunterladen klappt stressfrei – ob Videos, Musik, ganze Playlists oder Live-Streams. Für den Feinschliff gibt es Tools zum Schneiden, Zusammenfügen, Drehen, Spiegeln oder GIFs erstellen.

So könnt ihr ein Foto oder Video verbessern

Auf dem Startbildschirm könnt ihr wählen, ob ihr ein Foto oder Video verbessern wollt. Via Drag-and-Drop lassen sich Medien einfach in das Programm ziehen, damit Macxvideo AI an die Arbeit gehen kann. Nachdem die KI-Modelle geladen wurden, wird das Foto oder Video automatisch optimiert, wobei ihr mit diversen Optionen den Output beeinflussen könnt.

Auf der rechten Seite könnt ihr zum Beispiel das KI-Modell auswählen – je nach Foto oder Video können andere Modelle sinnvoller sein, die zum Beispiel besonders gut Gesichter aufhübschen. Darüber hinaus könnt ihr auch die Auflösung individuell bestimmen, denn nicht immer benötigt man 8K- oder 10K-Inhalte.

Der Export der verbesserten Fotos und Videos kann je nach Ausgangsmaterial etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen – vor allem bei längeren Videos.

Für wen eignet sich Macxvideo AI?

Mein erstes iPhone war das iPhone 3GS, das eine 3-Megapixel-Kamera an Bord hatte. Die Fotos sind bei mir immer noch in der Fotobibliothek gespeichert und können mit Macxvideo AI einfach aufgewertet, vergrößert und optimiert werden. In meinem Test hat das gut funktioniert, und die Fotos sind nicht nur größer, sondern auch deutlich klarer und schärfer. Man muss aber auch sagen, dass die KI nicht perfekt ist und nicht alle Bilder und Videos ideal verbessert werden – hier muss man einfach ein wenig testen.

Macxvideo AI jetzt kostenlos testen

Wenn auch ihr noch alte, kleine und verwaschene Fotos oder Videos gespeichert habt, könnt ihr Macxvideo AI ausprobieren, um den Inhalten neues Leben einzuhauchen. Ihr geht dabei kein Risiko ein, da ihr euch eine kostenlose Lizenz der Version 3.0 sichern könnt. Fotos und Videos könnt ihr ohne Einschränkungen konvertieren, jedoch gibt es keine Update-Berechtigung. Wenn euch das Programm überzeugt, könnt ihr die Lifetime-Lizenz für nur 29,95 Euro kaufen, wenn ihr den Gutschein MACXDEBUT57OFF nutzt. Dann bekommt ihr auch Zugriff auf Updates, neue generative KI-Funktionen sowie alle zukünftigen Features.