Tribit StormBox Lava: 80 Watt-Boombox mit 24 Stunden Spielzeit ausprobiert

Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir ein Audio-Produkt von Tribit vorgestellt haben, nämlich die Tribit StormBox 2, die ich in meinem Test zu Beginn dieses Monats als absolut empfehlenswert für den kleineren Geldbeutel befunden habe. Tribit war so nett und hat mir mit der StormBox Lava auch das größere Bluetooth-Lautsprecher-Modell aus der StormBox-Reihe zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt.

Die Tribit StormBox Lava gehört mit einer Spitzenleistung von maximal 80 Watt und einem Gewicht von rund 2,8 Kilogramm definitiv nicht mehr zu den kleinen und kompakten Bluetooth-Speakern, die man mal eben in jeder Tasche verstauen kann. Im Inneren werkeln zwei 30 Watt-Neodym-Magnet-Tieftöner und zwei 10-Watt-Seidenkalotten-Hochtöner, um für einen ausgewogenen und kraftvollen Klang zu gewährleisten. Ein 2+2-Kanal-Setup mit fortschrittlichem TI-Verstärker will zudem für verzerrungsfreie Klänge sorgen. Wie auch schon bei der kleineren Tribit StormBox 2 kommt auch bei der StormBox Lava die Tribit-eigene XBass-Technologie zum Einsatz, die klare Frequenzen mit bis zu 43 Hz ultratiefen Bässen liefert.

Um auch bei Outdoor-Sessions für einen guten Klang zu sorgen, ist die StormBox Lava nach IP67 wasserdicht und staubgeschützt, und kommt darüber hinaus im Lieferumfang mit einem abnehmbaren Tragegriff sowie einem Schultergurt daher: So lässt sie sich schnell und einfach von A nach B transportieren. Eine Akkuladung über den integrierten USB-C-Anschluss garantiert zudem eine rund 24 Stunden lange ununterbrochene Musikwiedergabe. Auf der Rückseite befindet sich darüber hinaus ein USB-Ladeanschluss zum Aufladen von Geräten unterwegs.

Lieferumfang inklusive Tragekordel und Schultergurt

Soviel zu den generellen Spezifikationen der Tribit StormBox Lava. Ich hatte nun in den letzten Wochen die Gelegenheit, mir den Bluetooth-Lautsprecher einmal genauer ansehen zu können. Tribit-typisch und mir schon von der StormBox 2 bekannt wurde die Boombox in einem leuchtend gelben Karton angeliefert, in dem neben dem Lautsprecher auch ein USB-A-auf-USB-C-Ladekabel, die schwarze Tragekordel mit zwei Karabinerhaken sowie der ebenso schwarze und verstellbare Schultergurt vorhanden ist.

Nach dem ersten Auspacken ist wie üblich erst einmal ein erstes volles Aufladen notwendig, was bei 15 Watt Input rund fünf Stunden in Anspruch nimmt. Danach lässt sich die Boombox über einen eigenen Bluetooth-Button auf der Oberseite des Geräts schnell und einfach mit iPhone und Co. verbinden. Der Hersteller gibt eine Bluetooth-Reichweite von rund 30 Metern an, die ich im Freien ausgetestet und in etwa bestätigen kann.

Hochwertige Verarbeitung

Was die Verarbeitung der StormBox Lava angeht, gibt es rein gar nichts zu meckern: Die Boombox ist mit einem geriffelten schwarzen Stoff überzogen, an beiden Seiten sorgen stabile Kunststoff-Einfassungen für genügend Robustheit. Auf der Rückseite finden sich drei Anschlüsse, USB-C (Aufladen des Lautsprechers), USB-A (Aufladen von anderen Geräten) und AUX, die mit einer breiten Gummilippe verschlossen sind: So sind gerade diese empfindlichen Elemente auch gegen Schmutz und Wasser geschützt.

Mittig auf der Vorderseite des Bluetooth-Speakers findet sich noch ein Firmenlogo auf den Stoffelementen, das leicht reliefartig und silbrig glänzend einen hochwertigen Eindruck vermittelt. Ein breiter gummierter Standfuß sorgt dafür, dass Bassvibrationen abgemildert werden und der Lautsprecher sicher auf der Oberfläche steht. Auch die Bedienelemente auf der Oberseite sind gut erreichbar und verfügen über angenehme, präzise Druckpunkte. Sie können Musik pausieren, die Lautstärke verringern und erhöhen, zwei StormBox Lava-Speaker zu einem Stereo-Paar kombinieren und die XBass-Funktion zuschalten bzw. deaktivieren. Auch Anrufe können über das integrierte Mikrofon angenommen und geführt werden.

Für mich einfach zu viel Bass

Natürlich soll beim Ausprobieren eines Bluetooth-Lautsprechers auch die Einschätzung des Klangbilds nicht zu kurz kommen. Und hier kann ich vorab bereits sagen: Der Lautsprecher hat mit seiner 80 Watt-Gesamtleistung wirklich ordentlich Power unter der Haube und dürfte eine kleine Party problemlos beschallen. Als reiner Lautsprecher für die Küche oder das Schlafzimmer ist das Modell eher unterfordert und sollte eher in größeren Räumen, beim Sport oder Feiern zum Einsatz kommen.

Die deutliche Bass-Tendenz merkt man der StormBox Lava zudem an jeder Ecke an. Egal, welches musikalische Genre man dem Lautsprecher zur Beschallung gibt, wird ein großer Fokus auf die Tieftöner gelegt. Mir persönlich war dies in sehr vielen Fällen einfach zu viel „Bums“, so dass ich nicht nur die XBass-Funktion von vorne herein ausgeschaltet habe, sondern mich auch durch die verschiedenen Equalizer-Einstellungen in der Tribit-App probiert habe. Schlussendlich bin ich bei einem benutzerdefinierten Equalizer gelandet, mit dem ich den für mich als monströs wummernd empfundenen Bass etwas dämpfen konnte.

Insgesamt liegt ein großes Augenmerk der StormBox Lava auf einer möglichst detailreichen Basswiedergabe – Höhen und vor allem Mitten bleiben bei diesem Modell daher oft auf der Strecke. Beim Song „The Silence“ von Manchester Orchestra beispielsweise hört man die Stimme des Sängers im letzten Drittel nur noch bei genauem Hinhören, da der tiefe Bass das anschwellende Arrangement bestimmt. Elektro-Tracks hingegen können mit etwas Bassreduzierung noch sehr gut ausgesteuert und lebendig gestaltet werden – aber auch hier hängt die Wiedergabe stark von den jeweiligen Equalizer-Einstellungen ab. Ich würde den Sound der StormBox Lava daher als durchaus launisch betrachten.

Fazit, Verfügbarkeit und Rabatt

Derzeit lässt sich die Tribit StormBox Lava bei Amazon mit einem 20 Euro-Rabattcoupon zum Preis von 109,99 Euro erwerben, sonst wird der Normalpreis von 129,99 Euro für den Bluetooth-Lautsprecher fällig. Das Gerät eignet sich nach meiner persönlichen Einschätzung vor allem für Fans von tiefen, sehr präsenten Bässen. Wer auch gerne einmal zurückhaltende, detailreiche Musik hört, sollte sich eher nach anderen Alternativen umsehen. Bei Amazon bekommt die StormBox Lava von den Käufern und Käuferinnen durchweg gute Bewertungen: Im Durchschnitt kommt der Lautsprecher auf sehr gute 4,6 Sterne.

Tribit StormBox Lava tragbarer Bluetooth-Lautsprecher, 80W Funklautsprecher, 24H... Wummernder 80-W-Klang: Kraftvoller 80-W-Sound mit zwei 30-W-Neodym-Magnet-Tieftönern und zwei 10-W-Seidenkalotten-Hochtönern. 2+2-Kanal-Setup mit...

43Hz Ultra-Tiefbass: TRIBITs exklusive XBass-Technologie liefert klare Frequenzen. Satte Sounds mit 43Hz ultratiefen Bässen; dieser tragbare...

Ausprobiert: Die 80 Watt-Boombox von Tribit Mein Fazit Dieser Bluetooth-Lautsprecher hat mal so richtig Wumms unter der Haube: Mit 80 Watt Leistung kann die Boombox von Tribit so ziemlich alles beschallen. Ganz zufriedenstellend macht sie das allerdings nicht. Preis-Leistungs-Verhältnis 75 Design 80 Materialqualität 80 Klang 60 Lieferumfang 90 Pro Praktisches Zubehör im Lieferumfang Hochwertiges Design Lademöglichkeit für Smartphones Integriertes Mikrofon Kontra Aufdringlicher Bass Launisches Klangbild 77 Testergebnis Jetzt kaufen Amazon