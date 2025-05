WalletCard: Kostenlose Kundenkarten-App mit Teilen-Funktion

Vor ein paar Tagen hat uns eine E-Mail von Adrian erreicht. Eine App des Entwicklers kennt ihr bereits, die Einkaufsliste Pon verfügt schließlich über einige praktische Funktionen, wenn es um den Einkauf im Supermarkt geht. Jetzt hat sich Adrian um eine Kundenkarten-App gekümmert. WalletCard (App Store-Link) ist kostenlos erhältlich und soll das auch bleiben, zudem wird auf Werbung, Tracking oder eine notwendige Registrierung verzichtet. Ebenfalls klasse: Alles läuft lokal oder in der persönlichen Cloud, es werden keine Daten bei Drittanbietern gespeichert.

WalletCard orientiert sich optisch an Apple Wallet, alle enthaltenen Karten werden gestapelt angezeigt und können einfach angetippt werden, um den hinterlegten Barcode oder andere Informationen anzuzeigen. Das Hinzufügen von Karten könnte dabei einfacher nicht sein: Man scannt Vorder- und Rückseite und WalletCard erledigt den Rest. Die App schneidet die Karte passend zu, erkennt Barcodes, QR-Codes und andere Strichcodes – und dank OCR auch die Texte. Anschließend werden die Karten automatisch klassifiziert.

Wichtig zu wissen ist, dass WalletCard noch am Anfang der Entwicklung steht. „WalletCard ist zwar nur eine weitere Karten-App – und aktuell noch ganz am Anfang – aber vielleicht ist sie für euch genauso praktisch wie für mich“, sagt Adrian, der die App auch aus eigenem Interesse gebaut hat. „Ich teile zum Beispiel die Freibad-Jahreskarten mit meinen Kids und meiner Frau – so muss niemand mehr die echten Karten mitnehmen.“

Diese Features sind für WalletCard bereits geplant

Eine kleine Todo-Liste hat der deutsche Entwickler für WalletCard auch schon. Ein Export zu Apple Wallet ist bereits in Arbeit, zudem soll die OCR-Funktion mit kommenden Updates spürbar verbessert werden – genau wie die Bildqualität auf iPhones mit Dual-Kamera, hier sind die Bilder manchmal noch etwas unscharf. Ebenfalls auf der Liste steht eine Unterstützung für die Apple Watch. „Generell bin ich offen für Feedback und Feature-Wünsche und daher kann die Weiterentwicklung auch von den Nutzern mitbestimmt werden“, verspricht Adrian.

Solltet ihr auf der Suche nach einer Kundenkarten-App sein, die besonders einfach und übersichtlich ist, dann könnte WalletCard ein geeigneter Kandidat sein. Und wir werden die Entwicklung der App zukünftig weiter verfolgen.