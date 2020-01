Philips Hue Go: Warum dieses Stimmungslicht auch für Neulinge interessant ist

Wir schreiben ja häufiger über Philips Hue, haben vor mehr als zwei Jahren sogar einen eigenen Blog auf die Beine gestellt. Natürlich verstehen wir auch, dass einige Nutzer auf das smarte Lichtsystem überhaupt keine Lust haben oder sich bisher einfach nicht an das Thema herangetraut haben. Heute gibt es die ideale Möglichkeit, es doch einmal zu versuchen.

Bei Amazon bekommt ihr nämlich das Stimmungslicht Philips Hue Go für nur 59,99 Euro, das sind 20 Euro weniger als vom Hersteller verlangt und aktueller Internet-Bestpreis. Das Schöne an der Hue Go: Sie ist auch für Einsteiger geeignet, die bislang absolut nichts mit dem Hue-System am Hut gehabt haben.

Möglich ist das allerdings erst seit der im vergangenen Herbst veröffentlichen zweiten Generation der Hue Go, die auch Bluetooth unterstützt. Damit ist man nicht auf das ZigBee-Funknetzwerk und die sonst übliche Hue Bridge angewiesen. Vor allem bei der portablen Hue Go ist das eine praktische Sache.

Die Steuerung des Stimmungslichts erfolgt in diesem Fall entweder über den Knopf auf der Rückseite, über den einige vordefinierte Lichtszenen aktiviert werden können. Oder eben über die kostenlose Bluetooth-App von Philips Hue. Ist die Lampe einmal gekoppelt und in Bluetooth-Reichweite, kann man aus 16 Millionen Farben und verschiedenen Weißtönen wählen sowie stufenlos dimmen.

Ausgestattet mit einer Akkulaufzeit von mehreren Stunden (stark abhängig von Farbe und Helligkeit) kann die Hue Go auch dauerhaft am Strom betrieben werden. Die Bluetooth-Variante lässt sich auch mit smarten Lautsprechern von Amazon oder Google koppeln, nur auf Siri und HomeKit muss man verzichten. Die smarten Funktionen von Apple werden erst aktiviert, wenn man die Hue Go mit einer Bridge koppelt.

In jedem Fall ist die Hue Go auch für Einsteiger interessant, die bislang noch gar nichts mit dem Hue-Kosmos zu tun hatten. Einfach an den Strom anschließen, Bluetooth-Verbindung herstellen und los geht es. Bis zu zehn Bluetooth-Geräte können gesteuert werden, neben der Hue Go gibt es auch einzelne Leuchtmittel oder komplette Leuchten. So kann man sich noch etwas weiter herantasten, bevor man möglicherweise auf die Bridge wechselt, um alle Funktionen von Philips Hue nutzen zu können.